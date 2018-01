Doping e calcio | un anno di squalifica per Fabio Lucioni

Shock Russia - “Doping di stato anche per i Mondiali di calcio” : rischia l’esclusione da parte della Fifa! : Le notizie che arrivano dall’Inghilterra fanno tremare la Russia a pochi mesi dai Mondiali che giocherà in casa nell’estate del 2018. Una nuova bufera è in arrivo per il mondo del pallone, dopo un’inchiesta del Daily Mail che potrebbe sollevare un vero e proprio polverone. Dopo l’acclarato doping di stato russo che ha portato all’esclusione della Nazione dalle Olimpiadi invernali, adesso un nuovo caso sconvolge il ...

L'ombra del Doping sul calcio russo - Mutko lascia la presidenza per sei mesi : al suo posto Alayev : Vitaly Mutko ha annunciato di lasciare per sei mesi la presidenza della Federcalcio russa, mantenendo però la guida del Comitato organizzatore dei Mondiali 2018 LaPresse/PA L'ombra del doping si ...

Il numero uno del calcio russo si è sospeso dopo le accuse sul Doping di Stato : Organizzatore Mondiali sospeso, Vitaly Mutko si fa momentaneamente da parte per difendersi dalle accuse in merito allo scandalo doping scoppiato in Russia. L'articolo Il numero uno del calcio russo si è sospeso dopo le accuse sul doping di Stato è Stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Il calcio russo non ha problemi di Doping' : Lo ha detto oggi a Mosca il vice premier russo con delega allo Sport Vitaly Mutko a poche ore dalla cerimonia del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali. 'Per quanto riguarda la ...