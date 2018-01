SARA AFFI FELLA / Lorenzo Riccardi ancora indeciso? Lei fa la sua contromossa (Uomini e Donne) : SARA AFFI FELLA, tronista di Uomini e donne, prende posizione nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi e rifiuta di andare in esterna con lui.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - tutti contro Giorgio : la frase a Gemma non piace : gossip Uomini e Donne: Giorgio e Gemma, la frase del cavaliere che il pubblico non ha approvato Gemma sembra non riuscire a darsi pace. La dama del Trono Over pare sia tornata a corteggiare Giorgio. Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha messo in chiaro la sua posizione, ma la donna non […] L'articolo Uomini e Donne gossip, tutti contro Giorgio: la frase a Gemma non piace proviene da gossip e Tv.

Donne contro il Femminicidio #38 : le parole che cambiano il mondo con Monica Lanfranco : Le parole cambiano il mondo. Attraversano spazio e tempo, sedimentandosi e divenendo cemento sterile o campo arato e fertile. Per dare loro il massimo della potenza espressiva e comunicativa, ho scelto di contattare, per una serie di interviste, varie Donne che si sono distinte nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere […]

Papa Francesco in Cile/ Diretta streaming video - S. Messa a Temuco : l’incontro con le Donne detenute : Papa Francesco, continua il viaggio in Cile e Perù: Diretta streaming video, Santa Messa e incontri di oggi a Temuco e Santiago. Le parole alle detenute in carcere e le visite di giornata(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 04:07:00 GMT)

EMANUELE TRIMARCHI/ Contro Lorenzo : è sfida per il titolo di “maschio alfa” (Uomini e Donne) : EMANUELE TRIMARCHI è tornato a Uomini e Donne come corteggiatore. Con il suo modo di fare da spaccone ha conquistato la tronista Sara, ma i rivali non lo sopportano...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani vince contro i tronisti giovani - ascolti record (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti battono ancora i ragazzi del trono classico, ecco gli ascolti TV record.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Lidia Vella contro Nilufar : l’appello alla redazione di Uomini e Donne : Lidia Vella contro Nilufar Addati a Uomini e Donne: l’affermazione che fa pensare Lidia Vella ha commentato il comportamento di Nilufar Addati a Uomini e Donne, facendo capire di essere contraria a questo tipo di atteggiamento. La tronista non è sicuramente tra le più amate del programma. Tanti sono i commenti negativi che sta ricevendo […] L'articolo Lidia Vella contro Nilufar: l’appello alla redazione di Uomini e Donne ...

Femministe contro Raggi : Case delle Donne non si sgomberano : Roma, 15 gen. (askanews) 'La città femminista non si sgombera': così i movimenti femministi, sotto la sigla 'Non una di meno', dopo la Casa Internazionale delle donne, denunciano il rischio di un ...

Uomini e Donne - Nilufar ha deluso il pubblico : social contro la tronista : Trono Classico Uomini e Donne, Nilufar Addati antipatica? Il pubblico contro la tronista Nel suo percorso da corteggiatrice, Nilufar Addati ha conquistato il cuore di quasi tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Ora che la giovanissima napoletana è seduta sul trono, le cose sono un po’ cambiate. La ragazza pare non convincere più di […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar ha deluso il pubblico: social contro la tronista proviene da ...

Donne contro il Femminicidio #37 : le parole che cambiano il mondo con Barbara Bernardi : Le parole cambiano il mondo. Attraversano spazio e tempo, sedimentandosi e divenendo cemento sterile o campo arato e fertile. Per dare loro il massimo della potenza espressiva e comunicativa, ho scelto di contattare, per una serie di interviste, varie Donne che si sono distinte nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere e […]

Crimini contro le Donne - una guida per riconoscere e fermare la violenza : “Non tutte le istituzioni funzionano come dovrebbero, Magistratura a Polizia Giudiziaria danno risposte non sempre adeguate. L’Avvocatura sta cercando la strada della specializzazione. I medici a volte ritengono che la violenza contro le donne non sia affare loro perché non è una malattia, le operatrici dei Centri ogni tanto si dimenticano delle leggi. Insomma c’è sempre da fare“. Il brano è tratto dal libro Crimini ...