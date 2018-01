Donna sgozzata a Milano | il video dell' assassino

Donna sgozzata al parco per una collanina : ecco le immagini del presunto killer in azione : Cappuccio abbassato in testa. Giubbotto blu e verde militare addosso. E una "camminata ciondolante", come l'ha definita il capo della Squadra Mobile, Lorenzo Bucossi. E' il presunto assassino di

Milano - Donna sgozzata nel parco : il giorno dell’autopsia. “Sotto le unghie non c’è il Dna dell’aggressore” : L’assassino di Marilena Negri, la 67enne uccisa ieri mattina nel parco di Villa Litta ad Affori, quartiere di Milano, potrebbe non avere lasciato nessuna traccia. La vittima, infatti, che era uscita alle 6.45 insieme al suo beagle, indossava i guanti quando è stata colpita. Quindi, anche se avesse provato a difendersi, sotto le sue unghie non sarebbe rimasta traccia del profilo genetico dell’aggressore. In ogni caso si cerca il dna ...

Una Donna è stata sgozzata al Parco Litta - i punti fermi della vicenda : Una donna di 67 anni è stata trovata sgozzata questa mattina al Parco Litta, in zona nord di Milano. Il corpo di Marilena Negri, questo il nome della vittima, è stato ritrovato vicino a una panchina non lontano da uno degli ingressi, e presentava una profonda ferita alla gola. Secondo quanto riporta la Repubblica, la donna, che viveva in zona, in viale Affori, era uscita per portare a passeggio la cagnolina Liz, una beagle che ...

