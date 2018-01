Domenica 21 gennaio benedizione degli animali al paese di Collepino sul monte Subasio

Roma - il 21 gennaio torna la Domenica ecologica : blocco delle auto in fascia verde : Il 21 gennaio a Roma il secondo appuntamento con le domeniche ecologiche, i provvedimenti di blocco totale della circolazione programmati per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria. Il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL ‘fascia verde’ del PGTU, si estende nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Il Campidoglio spiega che le ‘domeniche ecologiche’, ...

Museo di Storia Naturale - due eventi per i bambini Domenica 21 gennaio : Il secondo incontro invece sarà " Alchimia, scienza o magia? ", rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. L'attività avrà inizio alle ore 15 e per la durata di un'ora e mezza i bambini avranno la ...

Domenica In vs Domenica live - chi vince con gli ascolti 14 gennaio? : Dopo una lunga assenza di quattro settimane, è tornata in tv l’acerrima nemica di Domenica In: Domenica live! Ieri, 14 gennaio, Barbara D’Urso e il suo trash hanno fatto il loro rientro dalle vacanze natalizie, e hanno messo di nuovo “i bastoni tra le ruote” al varietà di Rai 1, che in fatto di ascolti un pochino si era risollevato. Il programma condotto dalle sorelle Parodi, ma meglio dire principalmente dalla maggiore ...

Ascolti TV | Domenica 14 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 18.8%-15.7% - Libero Grassi 16.1%. Amore Criminale parte dal 6%. 18.3% per Berlusconi a Domenica Live : Libero Grassi Su Rai1 dalle 20.39 alle 22.30 il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, che ha ospitato Meryl Streep, Tom Hanks, ha conquistato 4.970.000 spettatori pari al 18.8% di share mentre dalle 22.35 alle 0.14 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.810.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori A Testa Alta - Libero Grassi ha raccolto davanti al video 3.884.000 spettatori pari al 16.1% di ...

Domenica In – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Piero Angela tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Tredicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora risalita con la scorsa puntata ad un buon 18% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso, che torna da oggi), ci si appresta ad […] L'articolo Domenica In – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Piero Angela ...

Pallamano - Europei 2018 : Francia sul velluto contro l’Austria - la Croazia vola nel gruppo A. I risultati di Domenica 14 gennaio : I Campionati Europei di Pallamano maschile hanno sempre di più una grande favorita, che risponde al nome della Francia campione iridata, giustiziera dell’Austria per 33-26, dimostrando di avere un gioco molto veloce, andando a segno con un’efficienza del 66%, nella seconda giornata del girone B, completato dal 33-28 della Norvegia sulla Bielorussia. Nel gruppo A, a Spalato, i padroni di casa della Croazia piegano 29-22 ...

Estrazione VinciCasa di Domenica 14 Gennaio 2018 : Estrazione VinciCasa di domenica 14 Gennaio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 14, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 14/01/2018 Combinazione Vincente 2 7 10 15 40 COMMENTO – Nell’Estrazione domenica nessuno centra il 5, sono 30 le vincite con punti 4, ognuno vince 102,72 euro. Di seguito le quote complete del concorso numero 14 […]

Stasera in TV : Film di Oggi Domenica 14 Gennaio 2018 : Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, né usare ...

SILVIA SALEMI / "Ero un sacco vuoto perché avevo dato tanto - ma sono tornata" (Domenica In - 14 gennaio) : SILVIA SALEMI a Domenica In (14 gennaio). La cantante ospite tra i ricordi sul palco dell'Ariston di Sanremo alla nuova esperienza con il libro "La voce nel cassetto"(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Domenica Live – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Berlusconi - Verdone - Minetti - Freddi tra gli ospiti. : Torna dopo oltre un mese di pausa, Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, nella prima parte di stagione, è risultata leader nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1. Domenica […] L'articolo Domenica Live – ...

Programmi TV di stasera - Domenica 14 gennaio 2018. Steven Spielberg - Tom Hanks e Meryl Streep tra gli ospiti di Fazio : Meryl Streep, Steven Spielberg, Tom Hanks Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep, tre leggende del cinema mondiale (nelle sale dal 1°febbraio con The Post), saranno ospiti in esclusiva di Fabio Fazio. Attesi anche Luciano Ligabue e Kasia Smutniak (dal 25 gennaio al cinema con Made in Italy). E ancora il pluripremiato campione Alex Zanardi e lo spazio dedicato alla musica con Francesca Michielin che si ...

