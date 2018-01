Dolores O' Riordan | l' ultimo Capodanno nella foto con il fidanzato | ecco come l' hanno

Dolores O'Riordan - l'ultima foto a Capodanno col fidanzato : ecco cosa avevano fatto : l'ultima foto di Dolores O'Riordan insieme al fidanzato Olé Koretsky risale a Capodanno. La cantante dei Cranberries morta lunedì scorso all'età di 46 anni ha passato i primi giorni del 2018 con il ...

Dolores O' Riordan - ora l'autopsia. Gli amici : "Era depressa" : Sulle ragioni che hanno sprofondato il mondo del rock nell'ennesimo lutto regna uno stretto riserbo, ma le voci si rincorrono sui media. Malattia, depressione, bipolarismo, retaggi mai superati di un'...

Dolores O’Riordan - la sua morte "non è sospetta" : La morte della cantante irlandese Dolores O’Riordan “non è sospetta”: lo ha affermato Scotland Yard, che in un primo momento aveva definito “inspiegabile” la causa di morte....

La morte di Dolores O'Riordan - la depressione e l'ultimo tweet : i tormenti della cantante : Per adesso è il mondo intero a cercare nella sua anima le cause della morte. Gli amici hanno dichiarato a siti e tabloid britannici che nelle ultime settimane la cantante era "terribilmente depressa" ...

10 canzoni per ricordare Dolores O’Riordan dei Cranberries : Dolores O’Riordan ospite con i Cranberries al Festival di Sanremo del 2012(foto: Getty) È morta ieri nella sua stanza d’hotel a Londra Dolores O’Riordan, la cantante della band alt rock irlandese The Cranberries. A soli 46 anni, la musicista è scomparsa in modo improvviso e le cause della morte sono ancora sotto indagine: “La cantante si trovava a Londra per una breve sessione di registrazione. Nessun altro dettaglio è ...

Don Burton / Chi è l'ex il marito di Dolores O'Riordan : la vicinanza alla cantante dopo il divorzio : Don Burton, chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli, il cui nome completo è Donald Burton? Distrutto dal dolore per la grave perdita.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:17:00 GMT)

Il fantasma della depressione via dalla morte di Dolores O’Riordan dei Cranberries : “Era felice e scherzava” : Il mondo intero si interroga in queste ore sulle cause della morte di Dolores O'Riordan dei Cranberries che ha sconvolto la musica internazionale. A soli 46 anni, l'artista ha lasciato questa vita ma la polizia continua a ritenere il decesso come "non sospetto". Quali siano le cause della morte di morte di Dolores O'Riordan dei Cranberries non è al momento notizia nota ma è da escludere la prima ipotesi legata alla depressione. L'artista era ...

Dolores O’Riordan - le autorità : “Non ci sono misteri” : Dolores O’Riordan, le autorità: “Non ci sono misteri” L’artista irlandese aveva 46 anni. Subito dopo la sua morte l'ultimo album dei Cranberries scala le classifiche con un incremento delle vendite di oltre il 900%. Continua a leggere L'articolo Dolores O’Riordan, le autorità: “Non ci sono misteri” sembra essere il primo su NewsGo.

Addio a Dolores O'Riordan : Tutte le teenager che si sentivano ai margini del mondo del rock, vivevano in periferia, non avevano un look da urlo, erano arrabbiate con il mondo e si credevano sfigate, finalmente avevano trovato ...

Dolores O'Riordan - commovente addio di Giuliano Sangiorgi : "Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze e, invece, ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la generazione di 'zombie' che hai ...

Giuliano Sangiorgi : «Quando Dolores O’Riordan mi abbracciò in lacrime» : «Ti ho vissuta sempre come un sogno». Così cominciava il lungo saluto, pubblicato su Facebook, di Giuliano Sangiorgi a Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries scomparsa a 46 anni il 15 gennaio, con la quale il frontman dei Negramaro aveva duettato nella canzone Senza fiato undici anni fa. Un post condiviso da quasi 35 mila persone che, racconta Sangiorgi, «ho scritto di getto, appena sceso dall’aereo da Los Angeles, nel tragitto ...

DON BURTON / Chi è l'ex il marito di Dolores O'Riordan : un colpo di fulmine dietro il loro amore : Don BURTON, chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli, il cui nome completo è Donald BURTON? Distrutto dal dolore per la grave perdita.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:08:00 GMT)

Dolores O'Riordan - 'voce di una generazione' : La scomparsa improvvisa di Dolores O'Riordan, cantante dei 'The Cranberries', ha sconvolto il mondo intero. Il decesso della 46enne irlandese, trovata senza vita nella sua

Red Ronnie saluta Dolores O’Riordan con un bellissimo racconto in foto e aneddoti : 15 gennaio 2018, Dolores O’Riordan è improvvisamente volata nell’altra dimensione. Aveva solo 46 anni. L’ho incontrata per la prima volta il 12 gennaio 1995 al Roxy Bar. Mesi prima la casa discografica dei Cranberries mi aveva mandato un CD con la registrazione di “Zombie”, dicendomi che quello sarebbe stato il brano di punta del nuovo album che stavano finendo e proponendomi di ospitarli al Roxy Bar. Immediatamente dissi sì. Quando ...