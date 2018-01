Dj Fabo - pm Siciliano : assolvere Cappato o atti a Consulta : Milano, 17 gen. (askanews) L'assoluzione di Marco Cappato dall'accusa di agevolazione al suicidio 'perchè il fatto non sussiste'. Oppure, in subordine, l'invio degli atti del processo sulla morte di ...

Il video dell'agonia di dj Fabo mostrato in aula. Si commuove anche la pm Tiziana Siciliano : Con gli occhi gonfi di lacrime, non solo la madre e la fidanzata di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, ma anche la pm Tiziana Siciliano e il pubblico presente, hanno guardato le immagini del filmato de Le Iene, nel quale si vede l'agonia della sua condizione di cieco e tetraplegico e anche una sua crisi respiratoria."Andrò via col sorriso perché vivo nel dolore" sono alcune delle parole di Fabo nel video. A processo per aiuto al ...