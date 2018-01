Dj Fabo - i pm : "Assolvere Cappato - non ha partecipato al suicidio" : Il processo instaurato con la richiesta del giudizio immediato da parte dell'imputato Marco Cappato tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, prosegue oggi in Corte di Assise a Milano....

Dj Fabo - pm : "Cappato va assolto" : Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Marco Cappato va assolto dall'accusa di aver aiutato Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, a morire in Svizzera con il suicidio assistito. Perché "non ha in alcun modo rafforzato il proposito suicidario di Fabiano, lo ha semplicemente rispettato", è uno dei passaggi del

Dj Fabo - Pm : “Assolvere Cappato - nessun ruolo esecutivo. Dignità è poter essere uomo e autodeterminarsi” : L’accusa chiede l’assoluzione. Succede a Milano, prevedibilmente, nel processo in cui Marco Cappato, esponente radicale imputato davanti alla corte d’Assise per aiuto al suicidio di Dj Fabo. La procura aveva chiesto l’archiviazione per Cappato, che aveva accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera perché il 40enne aveva deciso di mettere fine alla sua vita di tetraplegico cieco dopo un incidente stradale, ma il gip Luigi ...

Dj Fabo - oggi ultima udienza del processo a Marco Cappato - : Il tesoriere dell'associazione Coscioni ed esponente dei Radicali è imputato per aiuto al suicidio per la morte di Fabiano Antoniani, avvenuta in una clinica svizzera il 27 febbraio 2017

Dj Fabo/ Video - Marco Cappato dopo il biotestamento : "adesso vogliamo l'eutanasia' (Le Iene) : Dj Fabo: Video, Marco Cappato dopo l'approvazione del biotestamento in Parlamento fissa l'obiettivo della prossima legislatura, ottenere il via libera

Biotestamento verso approvazione. Suicidio assitito DjFabo - Cappato 'ho fatto lil mio dovere' : Stamattina in Corte d'Assise Pm e pubblico si commuovono con un video interivsta a Dj Fabo. Nel pomeriggio il processo a Cappato 'mio dovere aiutarlo, scegliere come morire un suo diritto'. In aula al ...

Cappato ha agevolato la morte di Dj Fabo - quindi? : Non ci sono dubbi: Marco Cappato ha agevolato Fabiano Antoniani a ottenere il suicidio assistito in Svizzera. Per questo suo aiuto si è auto-denunciato, l'ha scritto nel suo libro "Credere DisObbedire Combattere" e l'ha ripetuto in aula il 13 dicembre davanti alla Corte d'Assise di Milano dov'è sotto processo per quanto fatto all'inizio dell'anno.Non ci sono dubbi: Fabiano Antoniani voleva morire, per questo aveva cercato Cappato. ...

Biotestamento : Processo a Marco Cappato per l'aiuto a dj Fabo - DIRETTA : Prosegue il Processo a Marco Cappato per per aiuto al suicidio per aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera. LA DIRETTA DEL Processo