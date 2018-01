: RT @MediasetTgcom24: Dj Fabo, pm: assolvere Cappato, il fatto non sussiste #DjFabo - ranocchia3 : RT @MediasetTgcom24: Dj Fabo, pm: assolvere Cappato, il fatto non sussiste #DjFabo - MediasetTgcom24 : Dj Fabo: pm Milano: assolvere Marco Cappato, il fatto non sussiste #djfabo - Cascavel47 : Dj Fabo, Pm: “Assolvere Cappato, nessun ruolo esecutivo. Dignità è poter essere uomo e autodeterminarsi”… - MediasetTgcom24 : Dj Fabo, pm: assolvere Cappato, il fatto non sussiste #DjFabo - Juvemiamor : RT @TgLa7: #DjFabo Fabo: pm, assolvere Cappato, fatto non sussiste .'Altrimenti atti a Consulta per illegittimita' norma' -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) L’accusa chiede l’assoluzione. Succede a Milano, prevedibilmente, nel processo in cui Marco, esponente radicale imputato davanti alla corte d’Assise per aiuto al suicidio di Dj. La procura aveva chiesto l’archiviazione per, che aveva accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera perché il 40enne aveva deciso di mettere fine alla sua vita di tetraplegico cieco dopo un incidente stradale, ma il gip Luigi Gargiulo aveva imposto l’imputazione coatta e l’esercizio dell’azione penale sostenendo cheandasse accusato di aiuto al suicidio per avere addirittura rafforzato la volontà del proposito di togliersi la vita. Il pm Sara Arduini ha spiegato invece ai giudici che l’imputato “non ha avuto alcunnella fase esecutiva del suicidio assistito di Fabiano Antoniani e non ha nemmeno rafforzato la sua volontà di morire”. Il pubblico ...