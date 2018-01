Dj Fabo | i pm | Assolvere Cappato | non ha partecipato al suicidio

Dj Fabo - Pm : assolvere Marco Cappato : 14.05 I Pm di Milano hanno chiesto di assolvere "perchè il fatto non sussiste" Marco Cappato dall'accusa di 'aiuto al suicidio' in relazione alla morte di Dj Fabo. In subordine, hanno chiesto ai giudici di mandare gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità dell'articolo 580del codice penale che prevede appunto il reato di aiuto al suicidio.