Diabete di tipo 2 | un nervo può curare la malattia

Salute : allattare al seno dimezza il rischio della mamma di sviluppare Diabete tipo 2 : Secondo una nuova ricerca Kaiser Permanente, pubblicata su ‘Jama Internal Medicine‘, allattare al seno per almeno 6 mesi riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 quasi della metà (47%), rispetto a chi non allatta. Tra le donne che allattano meno a lungo, sotto i 6 mesi, si è notata fra loro una riduzione del 25% della probabilità di ammalarsi. “Abbiamo scoperto un’associazione molto forte tra la durata ...

Valutata la relazione fra tipo di latte assunto e sviluppo del Diabete di tipo 1 nei bambini a rischio : Un gruppo internazionale di ricercatori, fra i quali anche alcuni esperti italiani, ha valutato se la somministrazione di un latte con proteine idrolizzate riduceva il rischio di comparsa del diabete di tipo 1 in bambini predisposti. I risultati ottenuti hanno dimostrato che, usando per lo svezzamento un latte con proteine idrolizzate, non si riduce la probabilità di sviluppo del diabete di tipo 1. Secondo alcune evidenze, l’esposizione precoce ...

La pericolosità dei grassi idrogenati : aumento dei casi di malattie cardiovascolari e Diabete mellito di tipo 2 : I grassi idrogenati, noti anche come grassi Trans, sono dei grassi sintetici non esistenti in natura ma molto impiegati nell’industria alimentare come ingredienti sotto forma di olio vegetale o olio parzialmente idrogenato o grassi idrogenati presenti in molti alimenti confezionati, quali margarine industriali, biscotti, cracker, taralli, alcuni tipi di pesto, alimenti impanati precotti e surgelati, patatine fritte, alcuni tipi di gelati, ...

Diabete di tipo 1 : nuova terapia genica potrebbe sconfiggere la malattia : Ma se in quest'ultimo è presente molto acido stearico , che abbonda negli alimenti consumati nel mondo occidentale, allora la funzione di queste cellule riparatrici viene alterata e limitata. Il ...

Diabete di tipo 2 e obesità sono fattori di rischio per insorgenza di tumori : uno studio lo conferma : Diabete di tipo 2 e obesità sono fattori di rischio che predispongono all'insorgenza di almeno otto diversi tumori: al seno, all'endometrio, al colon-retto, al fegato, al pancreas, all'esofago, alla ...

Diabete di tipo 2 - positivi i test su una dieta a base di minestre e frullati : La sperimentazione fatta in Gran Bretagna ha dimostrato che, una volta perso peso, i volontari che si sono sottoposti a questo regime alimentare sono guariti

Diabete di tipo 2 : ecco la dieta in grado di guarirlo : Diabete di tipo 2, la patologia forse più diffusa dei giorni nostri. Molti sono gli studi che tentano di prevenirlo, e di combatterlo. Si sa, per certo, che un’alimentazione errata può causarlo e che, se non vi si pone un rimedio, esso diventa irreversibile. Al momento non esiste una vera e propria cura, ma alcuni ricercatori hanno tentato di trovare una dieta che sembra efficace nella sua guarigione. Una dieta liquida ipocalorica per 5 ...

Terapia genetica fa regredire il Diabete di tipo 1. Attesa per l'avvio della sperimentazione sull'uomo : Guarire dal diabete di tipo 1 è possibile. Un team congiunto di ricercatori italiani e statunitensi, rispettivamente dell' Università Statale di Milano , dell' Università di Harvard e dell'ospedale ...

Diabete di tipo 2 e arteriopatia periferica : empagliflozin ha ridotto il rischio di mortalità per cause cardiovascolari : Nuovi risultati dimostrano che empagliflozin ha ridotto il rischio di mortalità per cause cardiovascolari rispetto a placebo, quando aggiunto a trattamenti terapeutici standard, in adulti con Diabete di tipo 2 e arteriopatia periferica. Questi risultati di un’analisi post-hoc dello studio cardine EMPA-REG OUTCOME® sono stati resi noti da Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) in una presentazione orale al Congresso 2017 ...

Diabete tipo 1 : in laboratorio i ricercatori ottengono remissione completa : Un gruppo di ricercatori italiani è riuscito a ottenere la remissione del Diabete di tipo 1 in un modello murino tramite l'infusione di cellule staminali ematopoietiche ingegnerizzate per aumentare la ...

L’Italia guida uno studio rivoluzionario : la terapia genica cura il Diabete tipo 1 : Successo per lo studio di terapia genica, una prima mondiale, pubblicato su ‘Science Translational Medicine’: porta la firma degli scienziati del Centro di ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi dell’università Statale di Milano. In sostanza cellule staminali geneticamente corrette sono riuscite a curare nel topo il diabete di tipo 1: gli animali affetti dalla patologia sono stati trattati con un’infusione di ...