Dia sequestra 5 società legate a mafia

Cinque, del valore complessivo di un milione 200.000 euro, tutte con sede a Gela (CL),sono statete, stamane,dalla Dia di Caltanissetta. Destinatarie del provvedimento sono altrettante persone indagate in concorso per intestazione fittizia di beni al fine di agevolare "Cosa nostra" di Gela Le indagini hanno consentito di individuare intestazioni di cariche e ruoli fittizi in seno allete, risultate riconducibili a Valerio Longo,indicato come esponente della cosca mafiosa Rinzivillo.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)