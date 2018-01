: Di Maio:canone?Senza riforma va abolito - NotizieIN : Di Maio:canone?Senza riforma va abolito - CybFeed : #BreakingNews Di Maio:canone?Senza riforma va abolito - pippopapi : RT @riccardomagi: Di Maio promette deficit oltre 3%, Raggi proroga contratto ATAC, Renzi promette miliardi pubblici a RAI al posto di #cano… - miconsentatwitt : RT @riccardomagi: Di Maio promette deficit oltre 3%, Raggi proroga contratto ATAC, Renzi promette miliardi pubblici a RAI al posto di #cano… - PaoloXL : RT @Red_StellaCiao: Renzi promette di abolire il canone Rai, Grasso le tasse universitarie, Salvini la Legge Fornero, Di Maio i vitalizi e… -

"Se la Rai resta così com'è, pagare il canone non è giusto". Così il candidato premier del M5S, Luigi Disul Corriere, spiega che oggi non pagherebbe "nemmeno un euro" se prima non viene fatta la. Poi parla di Grillo e ribadisce che il padre fondatore del Movimento "farà la campagna elettorale con noi", anche perché lui "è il garante" ed "io il capo politico con l'onere della formazione delle liste e delle trattative dopo il 4 marzo".I vaccini?"Come in Europa. quattro obbligatori".(Di mercoledì 17 gennaio 2018)