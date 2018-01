De Benedetti-Scalfari | la lite continua | Un ingrato Renzi ha deluso | ma avete

De Benedetti in tv : «Renzi ha deluso. Scalfari? Un ingrato - gli ho dato pacchi di miliardi» : L’imprenditore a Otto e Mezzo: «Le popolari? Segreto di Pulcinella. Tra Di Maio e Berlusconi meglio nessuno, che domande»

Repubblica - De Benedetti contro Scalfari : “La frase su Berlusconi? L’ha detta per vanità. Ha nuociuto al giornale” : “La preferenza per Berlusconi se la scelta fosse tra lui e Di Maio? Scalfari farebbe meglio a preservare il suo passato. Penso l’abbia fatto per vanità, per riconquistare la scena. Ma è stato un pugno nello stomaco per gran parte dei lettori di Repubblica, me compreso. Ha gravemente nuociuto al giornale”. Carlo De Benedetti contro il fondatore del giornale simbolo del suo gruppo. Intervistato dal concorrente Corriere della sera, il ...

Carlo De Benedetti : "Scalfari su Berlusconi sbaglia. Ha nuociuto a Repubblica" : Anche lei come Scalfari, tra Berlusconi e Di Maio voterebbe Berlusconi? "Ovviamente mi asterrei", dice Carlo De Benedetti in un'intervista al Corriere della sera: "È una questione improponibile. Si può restare a casa, o votare scheda bianca. Berlusconi fa venire in mente quando, rovistando tra le cose vecchie, si trova un abito in disuso; e infilando una mano nella tasca spunta un vecchio biglietto del tram già obliterato". ...