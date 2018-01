De Benedetti in tv | «Renzi  ha deluso Scalfari ingrato» L’attacco dell’Ingegnere-Video

De Benedetti-Scalfari - la lite continua : "Un ingrato. Renzi ha deluso : ma avete visto il curriculum di Di Maio?" : E Renzi? "Sono deluso, ma alla fine, vista l'offerta politica, voterò Pd". Invece la polemica per la sua telefonata a Renzi, l'investimento in Borsa sulle Popolari, è solo "tutto un po' ridicolo. Era ...

De Benedetti in tv : «Renzi ha deluso. Scalfari? Un ingrato - gli ho dato pacchi di miliardi» : L’imprenditore a Otto e Mezzo: «Le popolari? Segreto di Pulcinella. Tra Di Maio e Berlusconi meglio nessuno, che domande»

Decreto popolari - De Benedetti : “Riforma segreto di Pulcinella - ma la commissione d’inchiesta è un boomerang per Renzi” : “La riforma delle popolari è un segreto di Pulcinella“. E la commissione d’inchiesta sulle banche è stata un “boomerang per Renzi”, un “errore politico”. Così parlò Carlo De Benedetti a Otto e mezzo. Per l’Ingegnere la telefonata captata dagli investigatori della Procura di Roma il 16 gennaio 2015 con cui dava istruzioni al suo broker di investire sulle banche popolari dopo che il giorno prima ...

Renzi e De Benedetti - quando la morale è in conflitto con l’ego : Era il 15 marzo del 1980 e sulle pagine di Repubblica Italo Calvino, arrivato da poco al giornale per l’amicizia con Scalfari, scriveva: “C’era un Paese che si reggeva sull’illecito”. Un apologo. Denunciava la corruzione imperante in Italia. Cosa direbbe oggi che – così dicono le intercettazioni – su illecite informazioni guadagna denaro, pensa un po’, proprio il “padrone” di Repubblica? E’ una brutta storia quella che ...

Matteo Renzi - la sciabolata di De Benedetti : 'Di economia ci capisce onestamente poco' : 'onestamente, Matteo Renzi ci capisce veramente poco'. Davanti ai membri della Consob è quasi brutale, Carlo De Benedetti . L'Ingegnere era stato chiamato a rispondere dell'accusa di insider trading ...

Quella renziana doc in Consob per giudicare le mosse di De Benedetti : Nel maggio del 2016 la Commissione Consob si è riunita per decidere se sanzionare o meno il broker di Carlo De Benedetti, Gianluca Bolengo per la vicenda delle popolari. Nella commissione giudicante c'erano cinque persone: Giuseppe Vegas, Paolo Troiano e altri tre commissari, Anna Genovese, Giuseppe Maria Berruti e Carmine di Noia. E come sottolinea la Verità, la Genovese, sin da primo mometo del suo ingresso in Consob viene considerata una ...

Consob - De Benedetti : "Grande vecchio - dicevo a Renzi cazzone" : Un po'perché di economia capisce onestamente poco, cioè non è la sua specialità, e un po' perché, secondo me, non gli interessa neanche molto, cioè gli interessa di più la politica, lui è un uomo ...

De Benedetti alla Consob : “Sono il Grande vecchio che può dare del cazzone a Renzi” : “L’ultimo Grande vecchio che è rimasto in Italia”, che poteva permettersi da dare del “cazzone” a Matteo Renzi, con il quale “parliamo delle cose più varie, che so del comportamento di un ministro”. E che a La Repubblica discute di economia non con Ezio Mauro cui “delle cose economiche e finanziarie non gliene fotte nulla” ma “con Fubini o con qualcuno della parte economica”. Così ...

Il caso De Benedetti-Renzi denunciato al Parlamento europeo : di Ignazio Corrao, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa "Avete per caso sentito i tg italiani a reti unificati raccontare il fatto che Renzi informò l'amico De Benedetti (ex editore di Repubblica) favorendo così una speculazione in Borsa? In Italia c'è un grave problema di disinformazione. I grossi media fabbricano fake news per screditare le opposizioni o come in questo caso per coprire le banche. Ho denunciato l'accaduto in Commissione Libertà ...

Renzi-De Benedetti : Delrio zitto - Calenda fugge e Giachetti : “L’editore rivendica Jobs act? Come un milione di lavoratori” : Gli incontri, o meglio le consuete colazioni a Palazzo Chigi tra Matteo Renzi, al tempo Presidente del Consiglio e Carlo De Bendetti, dopo che è stato pubblicato il verbale delle dichiarazioni dell’Ingegnere alla Consob, nel quale sono emersi i dettagli della speculazione sulle Popolari e i suoi rapporti con alcuni dei ministri del governo Renzi Carlo Calenda, Graziano Delrio e Roberto Giachetti commentano la vicenda al termine ...

Renzi - De Benedetti e Repubblica : la fine della diversità morale : Molti lettori possono aver l’impressione che tutto questo interesse alle vicende che riguardano Carlo De Benedetti, Repubblica e il Gruppo Espresso (che ora si chiama Gedi) siano questioni interne alla piccola casta dei giornalisti, regolamenti di antichi conti o sfogo di ambizioni professionali frustrate. Magari c’è pure questo, ma quanto sta succedendo intorno a Repubblica riguarda tutto il Paese o almeno quella parte, in senso lato di ...

Renzi-De Benedetti - Meli vs Giuli (ex Tempi) : “Decreto Popolari? L’ex premier lo disse a cani e porci. Dov’eravate voi giornalisti?” : Vivace battibecco a Omnibus (La7) sul caso Renzi-De Benedetti tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e l’ex direttore di Tempi, Alessandro Giuli. Quest’ultimo stigmatizza con toni severi la vicenda: “E’ una cosa veramente seria, andrebbe affrontata con più metodo e meno demagogia. Un presidente del Consiglio accompagna all’ascensore di Palazzo Chigi Carlo De Benedetti e gli dice: “Ah! Sai, ...

Pd - Esposito : “Di Maio? Suoi strafalcioni sono strategia studiata. Renzi-De Benedetti? Non vedo il problema” : “Di Maio? Su Primo Canale ha fatto uno strafalcione mondiale, ma di solito, secondo me, sbaglia di proposito per stare in sintonia con la maggioranza degli italiani”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Stefano Esposito, commenta l’ultimo scivolone grammaticale commesso dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio (“Io da sempre ho sempre detto, il Movimento ha sempre ...