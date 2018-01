Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli | c’è l’accordo con il Barcellona

Dalla Spagna - ultimatum Inter per Rafinha : '35 milioni o niente' : ROMA - L' Inter è disposta a pagare non più di 30-35 milioni, il Barcellona ne chiede 40 fissi più 5 legati a vari bonus. Secondo il ' Mundo Deportivo ' sono queste le posizioni dei due club in merito ...

Dalla Spagna : 'Offerta shock del Real Madrid : CR7 più soldi per Neymar' : Madrid (Spagna) - Cristiano Ronaldo e soldi per Neymar : è il clamoroso piano di mercato che Florentino Perez , avrebbe in mente di mettere in pratica la prossima estate per portare al Bernabeu il ...

Clamoroso Dalla Spagna : 'Neymar-Real Madrid - la contropartita è Cristiano Ronaldo' : ROMA - La notizia clamorosa arriva dalla Spagna e precisamente da 'El Larguero', il programma dell'emittente Cadena Ser. Il Real Madrid fa sul serio per Neymar e Florentino Perez , per provare a ...

Bomba Dalla Spagna - Real Madrid pronto a fare follie per Neymar : offerta shock : Il Real Madrid in questo mercato di gennaio non dovrebbe compiere operazioni ma in estate i ‘Blancos’ hanno intenzione di mettere a segno quello che sarebbe il colpo del secolo. Florentino Perez, infatti, vorrebbe strappare al Psg niente meno che Neymar, prelevato dal club parigino in estate dal Barcellona per 222 milioni di euro. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, gli ultimi insuccessi della squadra guidata da ...

Dalla Spagna – Napoli su Alvaro Garcia : Il Napoli sfoglia la margherita in attesa di capire chi sarà il nuovo esterno che De Laurentiis metterà a disposizione di Sarri. È infatti chiaro che l’obiettivo principale di calciomercato della dirigenza azzurra sia quello di assicurare all’allenatore toscano un esterno d’attacco in grado di dare fiato in particolar modo al sempre presente Josè Maria Callejon. Continua la […] L'articolo Dalla Spagna – Napoli su Alvaro Garcia ...

Dalla Spagna - 'Il Real Madrid ha in testa Neymar' : Madrid - Il mondo Real ha un'idea in testa da mesi che si sta trasformando quasi in un'ossessione. Riportare Neymar in Spagna, ma alla casa blanca, è una volontà che secondo l'edizione di oggi di ...

Liverpool su due protagonisti della serie A; Icardi : nuova 'bufala' Dalla Spagna Video : Il #Calciomercato, croce e delizia dei tifosi di tutto il mondo. Per quanto riguarda gli appassionati italiani, le notizie che provengono dalle altre nazioni sono certamente le più lette quando riguardano possibili rinforzi per le rispettive squadre del cuore, ma anche quando si parla di eventuali trasferimenti all'estero di alcuni indiscussi protagonisti del campionato di #serie A. In tal caso è prepotentemente sulla scena il Liverpool che, ...

Dalla Spagna : 'Il Real Madrid tratta con Löw' : TORINO - Zinedine Zidane ha i giorni (o i mesi) contati sulla panchina del Real Madrid . Come riporta il portale ' Soy Madridista ', infatti, Florentino Perez avrebbe già avviato i contatti con alcuni ...

Dalla Spagna : 'Dopo Coutinho - il Barcellona prenderà anche Griezmann' : ROMA - Il Barcellona progetta un super attacco con Messi , Luis Suarez , Coutinho , Dembelé e Griezmann . Secondo quanto rivela l'emittente radiofonica spagnola Cadena Ser, il trasferimento del ...

Dalla Spagna - ultimatum a Zidane : 'Avanti in Champions o esonero' : Quarto in campionato a 16 punti dal Barcellona , Zinedine Zidane è finito nel mirino della critica madridista. Secondo Sport, il tecnico francese del Real Madrid avrebbe ricevuto un ultimatum dal presidente Florentino Perez : passaggio del turno in Champions (agli ottavi c'è il Paris Saint Germain ) o esonero.

Dalla Spagna : 'Barcellona - André Gomes ha chiesto la cessione' : BARCELLONA (Spagna) - La richiesta è semplice: via a gennaio per giocare di più. André Gomes , secondo il quotidano spagnolo Sport - avrebbe chiesto al tecnico Ernesto Valverde di essere ceduto in prestito in questa finestra di mercato. Il Mondiale in Russia è troppo importante per i campioni d'Europa in carica: Gomes sarà ...

Dalla Spagna : Deulofeu vuole l'Inter - summit in giornata : Gerard Deulofeu vuole vestire la maglia dell' Inter . Lo scrive Sport , tanto che è previsto un incontro in giornata tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del Barcellona, dove l'ex Milan forzerà la mano per indossare la maglia nerazzurra da gennaio.

Spagna - strade bloccate Dalla neve : centinaia di automobilisti hanno trascorso la notte all’addiaccio [GALLERY] : 1/11 Avila ...

Real Madrid - Benzema fatica. Dalla Spagna : 'Icardi sempre nel mirino' : Madrid - Mauro Icardi resta nel mirino del Real Madrid . 'L'Equipe' e 'Marca' rivelano che i blancos stanno valutando la possibilità, già nel corso di questo mese, di intervenire in attacco. Di questo ...