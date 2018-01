Dal Sexy thriller agli spaghetti western | la Casa del cinema dedica rassegna al regista

Izabel Goulart - cartoline sexy Dal Brasile : Per le vacanze di Natale la top model Izabel Goulart ha deciso di tornare a casa, nel natio Brasile, per stare vicino ai suoi cari ma anche per godersi un bel mix di sole e mare. Naturalmente l’ex Angelo di Victoria’s Secret non ha mancato di spedirci idealmente qualche cartolina dal Sud America postandola su Instagram. E così vediamo che, nonostante sia in pausa dai suoi impegni, non rinuncia al suo allenamento quotidiano (sia in palestra che ...