Dakar 2018 | decima tappa auto | Peterhansel trionfa ancora Sainz conserva la testa

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 10a tappa (16 gennaio) : Matthias Walkner è il nuovo leader! Adrien Van Beveren abbandona la corsa : classifica delle moto rivoluzionata dopo la decima tappa della Dakar 2018. Matthias Walkner è il nuovo leader, avendo vinto la prova che portava da Salta a Belén. L’austriaco ha sfruttato la brutta caduta di Adrien Van Beveren, a 3 km dal traguardo, quando sembrava poter fare il vuoto definitivo nella graduatoria generale. Il francese ha riportato delle brutte fratture, che lo hanno costretto ad abbandonare la corsa. Walkner, così, conduce ...

Dakar 2018 - decima tappa moto : Adrien Van Beveren cade e si ritira! Matthias Walkner vince e vola in testa alla classifica : Non finiscono più i colpi di scena nella categoria delle moto alla Dakar 2018. Dopo la pausa forzata di ieri, con la carovana che si è diretta in Argentina, a Salta, la stage di oggi ha stravolto ulteriormente la classifica generale. Alcuni piloti hanno sbagliato strada nella seconda parte della prova (lunga 424 km, 373 di speciale, da Salta a Belén); Adrien Van Beveren, leader della graduatoria fino a stamattina si stava così avvantaggiando, ma ...

Dakar 2018 in tv e Streaming - il rally più suggestivo al mondo è su Ircsporttv e OA Sport : Pronti, partenza…via!! Le grandi emozioni della Parigi-Dakar, il rally automobilistico e motociclistico più suggestivo al mondo, potete viverle ogni giorno e più volte al giorno nel palinsesto a tutta adrenalina di IrcSporttv. La storica gara che in principio attraversava l’Europa partendo dalla capitale francese prima di tuffarsi in Africa ed attraversare il Sahara, da alcuni anni per il pericolo di attentati terroristici ha ‘traslocato’ in ...

Dakar 2018 - dieci minuti di penalità per Sainz : I rumors che circolavano nella giornata di ieri durante il break forzato per le condizioni meteo sono stati confermati. "El matador" Carlos Sainz è stato punito con una penalità di 10 minuti per aver ...

Dakar 2018 - Sainz sbotta contro la penalità : 'se lo avessi preso - sarebbe volato alla fine della 12ª tappa' : Dopo la penalità ricevuta per il presunto contatto con il quad di Koolen, Sainz ha espresso tutto la sua amarezza per una decisione secondo lui ingiusta Carlos Sainz non ci sta, al pilota spagnolo non ...

Dakar 2018 VOCE al team Peugeot dopo la tappa 7 : Bruno Famin, Direttore di Peugeot SPORT, team Manager Peugeot Total "Avevo detto che può ancora accadere di tutto e oggi ne abbiamo avuto un esempio! E' un peccato che Stéphane abbia perso quasi due ore, ma sappiamo che ci saranno ...

Dakar 2018 - classifica generale altre categorie dopo la 8a tappa (14 gennaio) : Ignacio Casale domina tra i quad - Dmitry Nikolaev gestisce un ampio margine nei camion : La ultima tappa interamente in territorio boliviano non ha mutato in maniera clamorosa le tre classifiche di camion, quad e side-by-side. Andiamo a conoscere nel dettaglio le graduatorie delle tre categorie prima dello sbarco in Argentina. camion: il team russo di Eduard Nikolaev controlla la situazione e gestisce un vantaggio di oltre 45 minuti sugli argentini di Federico Villagra, unico team ancora in lizza per la vittoria finale. Dalla terza ...

Dakar 2018 - ottava tappa altre categorie : nei quad vince Simon Vitse - Dmitry Sotnikov si aggiudica la frazione nei camion - Reinaldo Varela nei side-by-side : La ottava tappa della Dakar 2018, che portava i protagonisti da Uyuni a Tupiza prevedeva ben 498 chilometri di prova speciale e solamente 87 di trasferimento. L’ultimo appuntamento tutto in terra boliviana ha visto i netti successi di Simon Vitse nei quad, del team di Dmitry Sotnikov nei camion e dei brasiliani Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin nei side-by-side. quad: Vittoria netta per il francese Simon Vitse (Al Desert) che chiude i ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo l’8a tappa (14 gennaio) : Sainz sempre in vetta - Peterhansel in terza piazza : E’ Stephane Peterhansel il protagonista dell’ottava tappa della Dakar 2018 che portava la carovana a Tupiza (Bolivia). Una speciale di 498 km interpretata alla perfezione dal pilota della Peugeot che ha dominato la scena precedendo l’altra 3008DKR Maxi di Cyril Despres, anch’egli particolarmente in palla oggi ed al traguardo con soli 49″ di ritardo dal vincitore, e la Toyota di Nasser Al-Attiyah. Tuttavia il quinto ...

Dakar 2018 - ottava tappa auto : Stephane Peterhansel si riscatta e vince la stage. Carlos Sainz sempre in vetta all’overall : Ed anche l’ottava tappa di questa Dakar 2018 è andata in archivio. La Uyuni-Tupiza, di 498 chilometri di prova speciale (sui 584 complessivi) che si snodavano sulle montagne al confine con l’Argentina, era un’altra prova importante per i piloti viste anche le difficoltà ambientali legate alle temperature ed all’altitudine. Si partiva dai 3800 metri di La Uyuni, per salire fino ai 4400 metri della prima fase di gara fino a ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo l’8a tappa (14 gennaio) : Kevin Benavides è nella scia di Adrien Van Beveren! : L’ottava tappa della Dakar 2018 ha smosso ancora una volta la classifica delle moto. In testa c’è sempre il francese Adrien Van Beveren ma il vantaggio del francese si è ridotto considerevolmente dopo la stage odierna. Il pilota della Yamaha è giunto settimo ed ora ha solo 22″ di vantaggio sull’argentino Kevin Benavides, arrivato quarto oggi. I due hanno fatto il vuoto in classifica ma la lotta è comunque aperta, a ...