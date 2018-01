Dakar 2018, classifica generale auto dopo la 10ma tappa (16 gennaio): Sainz sempre in vetta, Peterhansel (2°) in recupero (Di mercoledì 17 gennaio 2018) La decima tappa della Dakar 2018 che ha portato la carovana da Salta a Belen, in territorio argentino, ha esaltato ancora una volta il pilota della Peugeot Stephane Peterhansel ottenendo il secondo successo consecutivo di tappa. Una prestazione funzionale anche alla classifica generale: il francese, infatti, si è portato in seconda piazza, approfittando della stage negativa della Toyota di Nasser Al-Attiya, giunto 10° al traguardo e con un ritardo di quasi 30′. In prima posizione si conferma Carlos Sainz, terzo quest’oggi a 13’07” dal compagno di squadra. Lo spagnolo, dunque, pur avendo un vantaggio di 50’35” dovrà guardarsi dal teammate, in grande recupero. classifica generale auto Dakar 2018 POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 303 CARLOS Sainz LUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 32H 10′ 53” 00H 10′ ... Leggi la notizia su oasport (Di mercoledì 17 gennaio 2018) La decimadellache ha portato la carovana da Salta a Belen, in territorio argentino, ha esaltato ancora una volta il pilota della Peugeot Stephane Peterhansel ottenendo il secondo successo consecutivo di. Una prestazione funzionale anche alla: il francese, infatti, si è portato in seconda piazza, approfittando della stage negativa della Toyota di Nasser Al-Attiya, giunto 10° al traguardo e con un ritardo di quasi 30′. In prima posizione si conferma Carlos, terzo quest’oggi a 13’07” dal compagno di squadra. Lo spagnolo, dunque, pur avendo un vantaggio di 50’35” dovrà guardarsi dal teammate, in grande recupero.POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 303 CARLOSLUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 32H 10′ 53” 00H 10′ ...

Altre notizie : Dakar 2018 ...

Dakar 2018 - decima tappa auto : Peterhansel trionfa ancora. Sainz conserva la testa dell’overall davanti al francese : Cancellata la nona tappa per condizioni atmosferiche avverse, la grande carovana della Dakar è ripartita dall’Argentina. La Salta-Belen di 424 km, 373 km di speciale, ha proposto ai piloti del rally-raid dune sabbiose e caldo soffocante. Le insidie maggiori nella parte finale del percorso dove i letti dei fiumi in secca hanno rappresentato per gli equipaggi i pericoli maggiori. Prima del via però era già nota una decisione importante. Dopo ... : Cancellata la nonaper condizioni atmosferiche avverse, la grande carovana dellaè ripartita dall’Argentina. La Salta-Belen di 424 km, 373 km di speciale, ha proposto ai piloti del rally-raid dune sabbiose e caldo soffocante. Le insidie maggiori nella parte finale del percorso dove i letti dei fiumi in secca hanno rappresentato per gli equipaggi i pericoli maggiori. Prima del via però era già nota una decisione importante. Dopo ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 10a tappa (16 gennaio) : Matthias Walkner è il nuovo leader! Adrien Van Beveren abbandona la corsa : classifica delle moto rivoluzionata dopo la decima tappa della Dakar 2018. Matthias Walkner è il nuovo leader, avendo vinto la prova che portava da Salta a Belén. L’austriaco ha sfruttato la brutta caduta di Adrien Van Beveren, a 3 km dal traguardo, quando sembrava poter fare il vuoto definitivo nella graduatoria generale. Il francese ha riportato delle brutte fratture, che lo hanno costretto ad abbandonare la corsa. Walkner, così, conduce ... dellerivoluzionatala decimadellaè illeader, avendo vinto la prova che portava da Salta a Belén. L’austriaco ha sfruttato la brutta caduta diVan, a 3 km dal traguardo, quando sembrava poter fare il vuoto definitivo nella graduatoria. Il francese ha riportato delle brutte fratture, che lo hanno costretto adre la, così, conduce ...

Dakar 2018 - decima tappa moto : Adrien Van Beveren cade e si ritira! Matthias Walkner vince e vola in testa alla classifica : Non finiscono più i colpi di scena nella categoria delle moto alla Dakar 2018. Dopo la pausa forzata di ieri, con la carovana che si è diretta in Argentina, a Salta, la stage di oggi ha stravolto ulteriormente la classifica generale. Alcuni piloti hanno sbagliato strada nella seconda parte della prova (lunga 424 km, 373 di speciale, da Salta a Belén); Adrien Van Beveren, leader della graduatoria fino a stamattina si stava così avvantaggiando, ma ... : Non finiscono più i colpi di scena nella categoria delle. Dopo la pausa forzata di ieri, con la carovana che si è diretta in Argentina, a Salta, la stage di oggi ha stravolto ulteriormente lagenerale. Alcuni piloti hanno sbagliato strada nella seconda parte della prova (lunga 424 km, 373 di speciale, da Salta a Belén);Van, leader della graduatoria fino a stamattina si stava così avvantaggiando, ma ...

Dakar 2018 in tv e Streaming - il rally più suggestivo al mondo è su Ircsporttv e OA Sport : Pronti, partenza…via!! Le grandi emozioni della Parigi-Dakar, il rally automobilistico e motociclistico più suggestivo al mondo, potete viverle ogni giorno e più volte al giorno nel palinsesto a tutta ... : Pronti, partenza…via!! Le grandi emozioni della Parigi-, ilautomobilistico e motociclistico piùal, potete viverle ogni giorno e più volte al giorno nel palinsesto a tutta ...

Dakar 2018 in tv e Streaming - il rally più suggestivo al mondo è su Ircsporttv e OA Sport : Pronti, partenza…via!! Le grandi emozioni della Parigi-Dakar, il rally automobilistico e motociclistico più suggestivo al mondo, potete viverle ogni giorno e più volte al giorno nel palinsesto a tutta adrenalina di IrcSporttv. La storica gara che in principio attraversava l’Europa partendo dalla capitale francese prima di tuffarsi in Africa ed attraversare il Sahara, da alcuni anni per il pericolo di attentati terroristici ha ‘traslocato’ in ... : Pronti, partenza…via!! Le grandi emozioni della Parigi-, ilautomobilistico e motociclistico piùal, potete viverle ogni giorno e più volte al giorno nel palinsesto a tutta adrenalina di. La storica gara che in principio attraversava l’Europa partendo dalla capitale francese prima di tuffarsi in Africa ed attraversare il Sahara, da alcuni anni per il pericolo di attentati terroristici ha ‘traslocato’ in ...

Dakar 2018 - dieci minuti di penalità per Sainz : I rumors che circolavano nella giornata di ieri durante il break forzato per le condizioni meteo sono stati confermati. "El matador" Carlos Sainz è stato punito con una penalità di 10 minuti per aver ... : I rumors che circolavano nella giornata di ieri durante il break forzato per le condizioni meteo sono stati confermati. "El matador" Carlosè stato punito con unadi 10per aver ...

Dakar 2018 - Sainz sbotta contro la penalità : 'se lo avessi preso - sarebbe volato alla fine della 12ª tappa' : Dopo la penalità ricevuta per il presunto contatto con il quad di Koolen, Sainz ha espresso tutto la sua amarezza per una decisione secondo lui ingiusta Carlos Sainz non ci sta, al pilota spagnolo non ... : Dopo laricevuta per il presunto contatto con il quad di Koolen,ha espresso tutto la sua amarezza per una decisione secondo lui ingiusta Carlosnon ci sta, al pilota spagnolo non ...