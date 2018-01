Crisi banca Carige | la procura chiede il rinvio a giudizio per gli ex vertici

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-Atalanta 1-2 - gli orobici sbancano l’Olimpico - giallorossi in Crisi : L’Atalanta non si ferma più. Gli uomini di Giampiero Gasperini dopo aver espugnato il San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia, si confermano anche in campionato sbancando l’Olimpico e superando la Roma 2-1. Un risultato figlio di una prova eccezionale della formazione nerazzurra a segno nel primo tempo con Cornelius e De Roon, espulso poi per doppia ammonizione. In superiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Di ...

Visco sulla Crisi delle banche : La Banca d'Italia non ha colpe : Di fronte alla commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche è il turno di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia. "Agli effetti della seconda recessione sulle banche la Vigilanza ha risposto con un’azione decisa e articolata". Difende dunque il proprio operato e chiarisce: "Il controllo sulla loro liquidità è stato fortemente intensificato già dal 2011. Nelle fasi di maggiore ...

Vittima della Crisi - cerca di salvare i dipendenti : imprenditore condannato per bancarotta : Vittima della crisi, cerca di salvare i dipendenti: imprenditore condannato per bancarotta L’imprenditore di Lucca ha distratto 66mila euro dai conti della sua azienda Vittima della crisi nel 2008 e dichiarata fallita nel 2010. Voleva usare quei soldi per aprire una nuova società e continuare a dare lavoro ai suoi dipendenti.Continua a leggere L’imprenditore di […] L'articolo Vittima della crisi, cerca di salvare i dipendenti: imprenditore ...

Riccione - la villa di Benito Mussolini venduta dalla banca in Crisi : vale 1 milione : ... che poi ha provveduto a realizzare alcuni interventi di restauro e a riaprirla nel 2005, adibendola a sede per esposizioni, spettacoli e incontri culturali.

L'etica in banca - un salvagente per le Crisi : ROMA - La finanza etica sta benone. Cresce in tutta Europa, ha sorpassato senza tanti scossoni e meglio di quanto hanno fatto le banche sistemiche le crisi del credito, a cominciare da quella dei ...

SDL Centrostudi incontra a Torino i sovraindebitati con problemi bancari a causa della Crisi : Si è svolto ieri al Centro Congressi dell’Hotel ‘Royal in corso Regina Margherita l’importante incontro sul tema ‘Sovraindebitamento, crisi bancari e finanziaria: come uscirne?’, alla presenza di una grande presenza di pubblico di torinesi con pendenti sulle spalle gravi situazioni…Continua a leggere →

ITALIA MAGLIA NERA DEL PIL/ La nuova Crisi bancaria pronta a frenare la ripresa : La Commissione europea ha diffuso le previsioni economiche d'autunno: l'ITALIA si conferma MAGLIA NERA nella crescita del Pil.

Circa 25 mila bancari a casa Il conto di Crisi e automazione Credito - i dati della cura dimagrante : Mentre a Piazza Affari il comparto bancario tira il fiato dopo alcune sedute difficili, grazie ai buoni conti trimestrali di Bper Banca e alle rassicurazioni che l’istituto non procederà ad aumentare il capitale, un’intervista di John Cryan, Ceo di Deutsche Bank, al Financial Times rilancia il tema degli esuberi per un comparto alle prese con una rivoluzione tecnologica sempre più incalzante. In Italia sono a rischio 21 mila posti di lavoro su ...

Gentiloni : l'Europa non ha bisogno di regole per ingabbiare la crescita. Crisi bancarie alle spalle - crediti deteriorati un problema ma ... : ... è questa la vera posta in gioco nella stagione politica dopo la legge di bilancio', ha proseguito il premier. 'Non vanno dilapidati, disperderli sarebbe irresponsabile', ha poi detto il premier ...

Gentiloni : dopo Brexit a Roma cambiò clima scontento. Crisi bancaria alle spalle - crediti deteriorati un problema ma ridotti del 25% : 'Brexit poteva essere il segno della Crisi irreversibile. Invece quel clima di scontento si sciolse al sole di Roma, quando festeggiammo il 60 anniversario dei Trattati'. Lo ha detto il premier Paolo ...

'La Crisi bancaria ha dei colpevoli Abi parte civile al fianco dei truffati' : Ma allora l'Italia è fuori dalla crisi o no? 'Sono stato tra quelli che ha anticipato la ripresa quando ben pochi ci credevano, avendo le banche il polso dell'economia reale, colgono prima di ...

Crisi bancarie - Casini vede Renzi : "Si impone il confronto Bankitalia-Consob" : Il presidente della Commissione d'inchiesta ha convocato congiuntamente per giovedì Barbagallo e Apponi per chiarire le vicende relative alle Crisi bancarie e il ruolo delle Authority.

