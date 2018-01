Cosa aspettarsi da How to Get Away with Murder 4×09 | chi sarà il “morto” della midseason

Destiny 3 è già in sviluppo - Cosa aspettarsi dal futuro della serie : Destiny 3 è già in sviluppo e non ne siamo assolutamente sorpresi. L'informazione proviene dal news editor di Kotaku, Jason Schreier, riportato in un articolo in cui si fa il punto della situazione di tutti i problemi che si stanno riscontrando in Destiny 2. Purtroppo dal lancio di settembre 2017 del gioco Bungie ha commesso fin troppi errori, tanto che il director Cristopher Barrett ha scritto recentemente un lungo post sul blog ufficiale che ...

Bella sorpresa sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Cosa aspettarsi il 5 aprile? : La scadenza del 5 aprile è sempre più vicina, con il ritorno definitivo alla fatturazione mensile per gli operatori italiani in ambito Mobile, ma allo stesso tempo con questa svolta potrebbero giungere anche le temutissime rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Ad oggi non possiamo dare nulla per scontato, anche se gli esperti del settore hanno pochi dubbi sull'arrivo dei rincari dovuto al mancato tredicesimo rinnovo dei clienti, al punto che ...

Paolo Bonolis ritorna con “Avanti un altro” ecco Cosa aspettarsi dalla nuova stagione : Per tutti i fan di “Avanti un altro”, l’attesa è finita. Il game show condotto da Paolo Bonolis torna da lunedì 8 gennaio 2018, alle ore 18.45 su Canale 5. Per la settima stagione il mattatore storico del gioco a premi più folle della tv, sarà alla guida del preserale di Canale 5, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti. Introdotto l’anno scorso con grande successo, tornerà anche in questa edizione il “Salottino”, capitanato da Miss Claudia ...

Cosa aspettarsi da iPhone 9 : una prima idea da questo video concept : Quest'oggi vogliamo dedicare qualche riga al prossimo iPhone 9, o comunque alla futura linea di dispositivi concepiti da Apple per questo 2018. La presentazione dei prodotti che verranno dovrebbe restare fissata per settembre, non stiamo di certo cercando di dire che il keynote venga anticipato, ma solo provando a capire Cosa ci riserverà il futuro, nel tentativo di immaginare a Cosa potremmo andare incontro. Naturalmente lo si fa più per ...

Preview : Arriva nelle sale italiane “Maze Runner – La Rivelazione”. Ecco Cosa aspettarsi da questo nuovo capitolo : Il 1° febbraio approderà nelle sale cinematografiche italiane “Maze Runner – La Rivelazione”, l’ultimo attesissimo film di genere thriller distopico della trilogia ispirata ai romanzi di James Dashner. Il primo capitolo “Maze Runner – Il Labirinto”(2014), diretto da Wes Ball, ha ottenuto un record di incassi con 193,503,215 di dollari totali; tanto da spingere i produttori ad annunciare l’uscita del sequel “Maze Runner – La Fuga” già per l’anno ...

CES 2018. Dallo smartphone pieghevole agli speaker intelligenti - ecco Cosa aspettarsi : Il futuro della tecnologia va in scena a Las Vegas. Dal 9 al 12 gennaio torna la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo – il Consumer Electonics Show – che puntualmente, anno dopo anno, fotografa lo stato dell’arte del mondo hi tech. Spesso i prodotti presentati dagli oltre 3600 espositori rimangono un prototipo, ma in alcuni casi – come ad esempio la tecnologia indossabile di recente, o le console dei videogiochi anni fa – ciò ...

Il clima in Sudafrica - una guida per sapere Cosa aspettarsi : In questa area in particolare il clima è adatto per una visita durante tutto l'anno, ma per ammirare alcuni degli spettacoli più impressionanti del Sudafrica, come le grandi onde che si infrangono a ...

Che Cosa aspettarsi da Jurassic World – Il regno distrutto - raccontato dal regista : Non è facile prendere in mano il sequel di Jurassic World, il quarto film di maggiore incasso di sempre nel mondo. Specialmente se prima di arrivarci hai girato un film come Sette minuti dopo mezzanotte, che ha fruttato solo 47 milioni in tutto il mondo a fronte di circa 43 milioni spesi (per ripagarsi un film deve incassare quasi il doppio di quel che è costato). Le credenziali di Bayona però sono più vicine al catastrofico che al dramma, prima ...

FUTMAS FIFA 18 Ultimate Team disponibile dal 15 dicembre - Cosa aspettarsi dall’evento? : Il Natale è sempre più vicino, e il FUTMAS FIFA 18 Ultimate Team, come di consueto, non poteva tardare ad arrivare: i ragazzi di Electronic Arts non potevano che celebrare al meglio la marcia di avvicinamento alle festività con il canonico evento che, come tradizione da qualche anno a questa parte, si appresta a inondare il simulatore calcistico di Sfide Creazione Rosa e carte speciali di alcuni calciatori in particolare. Le SBC (Squad ...

XFactor 2017 – Ecco Cosa aspettarsi dalla finale di questa sera Lorenzo Licitra - Maneskin - Enrico Nigiotti e Samuel Storm tra i finalisti : Lorenzo Licitra, Maneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm si contenderanno questa sera la vittoria dell’edizione 2017 di X Factor Italia. Lo faranno nell’ambito dell’attesissimo live show decisivo, davanti a 8 mila persone nel tempio dei big della musica, al Mediolanum Forum di Assago, su un palco da 750 mq, con il super ospite internazionaleEd Sheeran, oltre a James Arthur, che duetterà con i finalisti, e una delle pop star italiane più ...

Gruppi rivoluzionati coi prossimi aggiornamenti Whatsapp : Cosa aspettarsi e cosa non arriverà : Stiamo per vivere settimane davvero ricche di novità per quanto riguarda Whatsapp, grazie ad alcuni aggiornamenti coi quali dovrebbe cambiare la nostra esperienza di utilizzo della nota app soprattutto per quanto concerne la questine Gruppi. Alcune migliorie, come la possibilità di rispondere privatamente ad un utente per cercare di limitare il flusso di messaggi a coloro che potrebbero essere non interessati sono ormai in cantiere. Altre ...

Cosa aspettarsi dagli attacchi hacker nel 2018 : Per il prossimo anno dovremo aspettarci nuovi attacchi ransomware in stile WannaCry, capaci di mettere KO le reti aziendali di tutto il Mondo. Cosa fare per difendersi? Sperare che il proprio ...