Corea del Nord | trovato un peschereccio di Pyongyang colmo di cadaveri

Kim Jong-un - le nuove 'bombe' sono pronte per la Corea del Sud Video : Ci sono diverse tipologie di bombe, secondo alcuni quelle che sono detonate dalla bellezza e dalla sensualita' femminile sono dirompenti tanto quanto le bombe vere. La pensava così anche Louis Reard, il sarto francese che inventò il bikini nel 1946: il nome trae le proprie origini dall'atollo di Bikini, nelle Isole Marshall, dove il governo degli Stati Uniti conduceva test nucleari. E guarda caso, una delle bombe sganciate dagli americani nel ...

Hockey su ghiaccio : c.t. sudCoreana chiude alle giocatrici del Nord : Una delle possibilità per riavvicinare in maniera sensibile i due popoli, una sorta di tregua in nome dello sport, era affidata ad una selezione unita coreana per il torneo di Hockey. Ma la c.t. ...

In Corea del Sud arrivano le Pringles allo yogurt e alla cola : Il tubo rosso classico, quello verde per la variante alla cipolla e quello giallo-arancione della paprika impallidiscono davanti all’audacia delle nuove proposte Pringles pronte a debuttare sul mercato sudCoreano. I supermercati di Seoul e dintorni, infatti, hanno da poco dato il benvenuto a due curiose novità della famiglia di patatine: rispettivamente al gusto di yogurt e di cola. La versione allo yogurt, a quanto pare, avrebbe già riscosso ...

Hockey su ghiaccio - CT Corea del Sud : “Le atlete del Nord non fanno la differenza” : Faranno certamente discutere le parole, rilanciate dall’ANSA, del CT della squadra di Hockey su ghiaccio femminile della Corea del Sud, che di certo non ha preso molto bene l’eventualità di una rappresentativa comune con la Corea del Nord. Secondo quanto scritto dall’agenzia di stampa, Sarah Murray avrebbe affermato: “Credo sia un danno alle nostre giocatrici che hanno guadagnato la loro occasione e credo meritino di ...

Corea del Nord : “Le dichiarazioni di Trump sul pulsante nucleare sono lo spasmo di un lunatico” : Riprendono le provocazioni verbali tra la Corea del Nord e Donald Trump. Pyongyang ha deciso di rompere il ghiaccio, dopo le parole del presidente Usa sui “buoni rapporti” con il leader Kim Jong-un e sui “grossi colloqui in corso” con la Corea del Nord. Le dichiarazioni di Trump sul pulsante nucleare sono “lo spasmo di un lunatico”, si legge in un articolo di commento pubblicato sul principale quotidiano del ...

Ecco come e perché Cina e Corea del Sud dichiarano guerra al bitcoin : Tra chiusura delle piattaforme di exchange e messa al bando di nuove offerte di valute digitali, per cinesi e Coreani sta diventando quasi impossibile operare sui bitcoin. Con evidenti...

Cina a Stati Uniti : pronti a collaborazione su questione Corea del nord : Roma – Xi Jinping ha riferito a Donald Trump la disponibilità della Cina a collaborare sulla questione nucleare nordCoreana assieme agli Stati Uniti. La Cina sarebbe... L'articolo Cina a Stati Uniti: pronti a collaborazione su questione Corea del nord su Roma Daily News.

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : è record di Paesi partecipanti. Tutte le nazioni che saranno in gara in Corea del Sud : I Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 devono ancora iniziare, ma hanno già stabilito un nuovo record, quello dei Paesi che parteciperanno alla rassegna. A Sochi 2014, infatti, erano stati 88 i comitati olimpici nazionali che avevano qualificato almeno un atleta, mentre quest’anno vedremo ben 92 bandiere sfilare nel corso della cerimonia inaugurale. Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malaysia, Nigeria e Singapore effettueranno il loro ...

Terza guerra mondiale/ Usa - summit col Canada per aumentare la pressione sulla Corea del Nord : Terza guerra mondiale: le ultime notizie di oggi e gli aggiornamenti. Usa, summit col Canada per aumentare la pressione sulla Corea del Nord. Ma Cina e Russia non hanno ricevuto l'invito...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:55:00 GMT)

La Corea del Nord invierà anche un'orchestra alle Olimpiadi invernali - : Saranno mandati 140 elementi di un complesso musicale nazionale ai giochi invernali che si terranno a Pyeoncheang il prossimo 9 febbraio

Corea del Nord e Usa in buoni rapporti? Arriva la smentita di Trump : Dopo la smentita della sua portavoce Sarah Sanders, anche il presidente Donald Trump ha negato le frasi sui buoni rapporti con il leader NordCoreano Kim Jong-Un, attribuitagli in una intervista al Wall Street Journal. Trump in un tweet ha confermato la versiona della Casa Bianca, secondo la quale il presidente usato il condizionale, dicendo “avrei” invece di “ho”. “Ovviamente non ho detto una cosa del genere. Ho ...

Terza Guerra Mondiale/ Allerta Hawaii per missile da Corea del Nord : scene di panico ma era un falso allarme : Terza Guerra Mondiale: Vladimir Putin si è detto certo che a colpire le basi russe in Siria una settimana fa non sia stata la Turchia ma qualcuno che vuole rompere quell'asse. Trump avvisato(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 13:30:00 GMT)

HAWAII - ALLARME MISSILE BALISTICO IN SMS : PANICO/ La Corea del Nord attacca? No - è solo un errore : HAWAII ALLARME MISSILE BALISTICO in sms, PANICO: tutti a pensare ad un attacco dal cielo della Corea del Nord di Kim Jong-un. Alla fine le autorità ammettono: è stato un errore.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 21:27:00 GMT)