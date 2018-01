Coppa del Re | Diego Lopez ‘blocca’ Messi | impresa Espanyol contro il Barcellona

Spagna - Coppa del Re : un sorriso per Montella - il Siviglia vince in casa dell'Atletico Madrid : Madrid - vincenzo Montella può tirare un sospiro di sollievo. Male in campionato, con due sconfitte in due partite, il suo Siviglia si riscatta

Vergogna in Spagna - accoltellato tifoso dell’Atletico prima del match di Coppa con il Siviglia : è grave : Comincia nel peggiore dei modi la sfida di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Siviglia del Wanda Metropolitano. prima del match, infatti, un tifoso dei ‘Colchoneros’ è stato pugnalato ed ora è ricoverato in gravi condizioni. Emergono i primi dettagli sull’accaduto. Il supporter della squadra di Simeone è stato pugnalato per ben tre volte con la ferita più grave riportata alla spalla. L’agguato è avvenuto nella fermata ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : weekend di pura velocità - le azzurre per bissare Bad Kleinkirchheim : Abbiamo ancora negli occhi lo splendido podio azzurro di Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini nella discesa libera di Bad Kleinkirchheim, arrivato domenica scorsa al termine di una discesa da consegnare dritta agli annali di questo sport, ma è già tempo di pensare al prossimo impegno di Coppa del Mondo. A partire da venerdì, infatti, si sbarca in Italia, dove a Cortina sulla celebre Olympia delle Tofane ci aspettano tre giorni ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : in Italia l’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi : Nello scenario incantato di Anterselva, da giovedì a domenica si disputerà la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, l’ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, ormai alle porte. La località Italiana è sede storica del massimo circuito Ibu, e offre quanto di meglio ci si possa aspettare, con un tracciato impegnativo e spettacolare, un poligono non semplice da affrontare e panorami meravigliosi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : prima prova di discesa anticipata per rischio maltempo : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Cortina d’Ampezzo: due discese libere ed un supergigante renderanno appassionante il fine settimana italiano. In realtà la macchina organizzativa si è già messa in moto, in quanto oggi c’è stata la prima riunione di giuria, mentre domani e giovedì ci saranno le due prove cronometrate. Sull’Olympia delle Tofane si doveva partire alle 10.30, ma gli organizzatori, temendo ...

Sci - Coppa del Mondo : Pellegrino guida gli azzurri a Planica : ROMA - Penultimo weekend di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica per i protagonisti del circuito maggiore, che fa tappa a Planica . Nella località slovena sono in programma sabato 20 gennaio le ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : le convocate dell’Italia. Goggia - Brignone e Fanchini per un’altra magia : I tifosi italiani hanno ancora negli occhi la splendida tripletta di un paio di giorni fa in Austria, con il delirio nella discesa libera femminile per la squadra tricolore. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile però non si ferma e torna proprio nel Bel Paese, sulla splendida Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove il programma prevede due discese libere tra venerdì e sabato ed il SuperG domenica mattina. Le azzurre, ...