Con Sace e Deutsche Bank la pasta di Gragnano cresce nel mondo

Versace la serie Con Penelope Cruz - Ricky Martin e Edgar Ramirez su Fox : Dal 19 gennaio 2018 gli abbonati Sky possono sintonizzarsi su Fox e seguire la serie tv dal titolo The Assassination of Gianni Versace. Dopo ventuno anni dalla scomparsa dello stilista italiano, arriva un prodotto televisivo che ripercorre la sua vita e racconta la tragica morte avvenuta il 15 luglio 1997 nella sua villa di Miami. The Assassination of Gianni Versace Con The Assassination of Gianni Versace si riapre la seconda stagione di ...

La morte di Versace racContata Con troppo gossip e pochi fatti : Arriverà sugli schermi italiani (FoxCrime, canale 116 di Sky) il 19 gennaio il secondo capitolo di American Crime Story, ovvero The Assasination of Gianni Versace. La serie, ancora prima di approdare sugli schermi (negli Usa lo farà il 17) ha provocato polemiche. Hanno messo subito i puntini sulle i sia la famiglia Versace, sia l'allora compagno di Gianni Versace, Antonio D'Amico. La famiglia lo ha fatto con un comunicato che ha preso ...

È polemica su American Crime Story – L’omicidio di Gianni Versace - la famiglia dello stilista Contro la serie : Tra i titoli più attesi del nuovo anno, la nuova stagione della serie antologica di Ryan Muphy American Crime Story - L'omicidio di Gianni Versace, basata sul libro Vulgar Favors di Maureen Orth, non ha certo reso tutti entusiasti. La famiglia dello stilista, assassinato nella sua casa di Miami Beach, in Florida, la mattina del 15 luglio 1997, non ha gradito l'idea di mettere in scena un racconto tutto incentrato sulla morte del loro caro e ...

