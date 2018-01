Come nascondere contatti WhatsApp

: RT @emanuelaneri14: - VeroniqueOry_ : RT @emanuelaneri14: - francodg60 : RT @grandemax60: Ma sentì questo! Son più di vent'anni che fa il generale "io son chi sono" delle destre, tanto da far votare in Parlamento… - CarlosA71028738 : RT @emanuelaneri14: - Lcungi : RT @grandemax60: Ma sentì questo! Son più di vent'anni che fa il generale "io son chi sono" delle destre, tanto da far votare in Parlamento… - AngelaAngelmi : RT @grandemax60: Ma sentì questo! Son più di vent'anni che fa il generale "io son chi sono" delle destre, tanto da far votare in Parlamento… -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Tutti abbiamo quegli amici che non si fanno gli affari loro e preferiscono spiarci le conversazioni. Per tutelare la nostra privacy, quindi, possiamotutti iche vogliamo, in modo da renderli invisibili agli occhi di gente non autorizzata. Vediamo insiemefare asia su iPhone che su Android. Per il nostro scopo basterà seguire pochi e semplici passaggi. Quindi utenti ficcanaso non saranno in grado di spiarci. Inoltre vi consigliamo di utilizzare un’app locker, ovvero un’app che blocca le app da noi scelte con un codice inserito da noi. Vediamo quindifare persia su iPhone e sia su smartphone Android. Procedura per iPhone Su iPhone possiamo modificare le impostazioni privacy per l’app di. Andiamo nelle Impostazioni; Entriamo nella sezione Privacy; Impostiamo il toggle su ...