Combinata nordica | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i personaggi da medaglia Sarà

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Chaux-Neuve. C’è Alessandro Pittin : Un luogo magico per la Combinata nordica italiana. La Coppa del Mondo si sposta verso la Francia, precisamente a Chaux-Neuve, sulle nevi dove Alessandro Pittin riscrisse la storia della disciplina nel Bel Paese: nel gennaio del 2012 arrivarono infatti tre vittorie nel giro di tre giorni per il portacolori azzurro. Previste tra sabato e domenica una Gundersen individuale dal trampolino HS118 (ore 10.30 e 12.30) e una staffetta (ore 12.45). Tra i ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : il trampolino della Val di Fiemme è ancora tabù per Alessandro Pittin. Il salto resta l’incognita in chiave PyeongChang : Il weekend fantastico per gli azzurri negli sport invernali non trova riscontro nella Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica, che ha fatto tappa in Trentino, nella Val di Fiemme. Gli atleti italiani non hanno interpretato al meglio le insidie del trampolino lungo HS135, soccombendo sin dal Provisional Competition Round e restando ai margini della contesa. Il solo Raffaele Buzzi ha preso parte alla prima Gundersen, mentre Aaron Kostner ha ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2018 : vittoria in solitaria di Jan Schmid che allunga nella generale - lontano Aaron Kostner : La Norvegia esulta anche nella seconda Gundersen in Val di Fiemme, valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Jan Schmid domina infatti sugli sci stretti e va a conquistare il successo in solitaria davanti all’austriaco Lukas Klapfer e al tedesco Fabian Riessle. Dopo l’ottimo salto di stamane, Jarl Magnus Riiber partiva prima di tutti in questa frazione, ma ha faticato a tenere il ritmo dei migliori. Schmid invece è ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2018 : salto perfetto di Jarl Magnus Riiber - per l’Italia si qualifica solo Aaron Kostner : Jarl Magnus Riiber si conferma il più forte sul trampolino lungo HS135 della Val di Fiemme, dove si sta svolgendo la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il norvegese ha realizzato un salto impressionante, con 141.1 punti e nella frazione di fondo partirà con un vantaggio di ben 47” sull’austriaco Mario Seidl (129.3 punti). Terza posizione provvisoria per il leader della classifica generale Jan Schmid (127.0 punti) che dovrà recupere un ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Germania padrona della Team Sprint in Val di Fiemme! Geiger brucia Rydzek in volata - Norvegia ... : Ma veniamo alla cronaca della gara. I due Team tedeschi fanno al differenza già dal trampolino , occupando le prime due posizioni prima della prova di fondo, ma nelle prime fasi sugli sci stretti il ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Germania padrona della Team Sprint in Val di Fiemme! Geiger brucia Rydzek in volata - Norvegia sul podio : La Germania monopolizza il podio della Team Sprint in Val di Fiemme, secondo appuntamento della quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Ma una grande sorpresa caratterizza la volata per la vittoria tra le due coppie tedesche, che dominano letteralmente la scena sin dalla prova dal trampolino lungo HS135. Il giovane Vinzenz Geiger, infatti, brucia allo Sprint l’esperto Johannes Rydzek, regalando la vittoria al ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2018 : la Germania domina il salto della Team Sprint - Italia nelle retrovie : Domino tedesco nel segmento di salto della Team Sprint in Val di Fiemme, valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Infatti la Germania è in testa con entrambe le squadre: prima posizione per la coppia formata da Eric Frenzel e Vinzenz Geiger, che realizzano 261.1 punti e partiranno con 15” di vantaggio sui connazionali Fabian Riessle e Johannes Rydzek. In terza posizione troviamo invece il Giappone, con Akito e ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : la Norvegia domina dal trampolino in Val di Fiemme. Riiber in testa davanti ad Andersen e Graabak - ultimo Buzzi : Dominio norvegese nel segmento di salto della prima Gundersen in Val di Fiemme, dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Gli scandinavi occupano i primi tre posti della classifica dopo il segmento dal trampolino lungo HS135, segnale evidente della condizione di forma straripante di cui gode lo squadrone norvegese, guidato per ora da Jarl Magnus Riiber, leader parziale con un salto da 143.9 punti, che, ...

Combinata nordica - in Val di Fiemme sfida di Coppa del Mondo 2018 : Il comitato Fiemme Ski World Cup ha fatto le cose in grande e dopo aver ospitato le due tappe conclusive del Tour de Ski di sci di fondo, in Val di Fiemme è ora arrivata la Coppa del Mondo di Combinata nordica, disciplina affascinante e faticosa che richiede padronanza in volo e tecnica più resistenza con gli sci stretti. In programma dal 12 al 14 gennaio, la gara in Trentino sarà la prima del 2018 dopo la cancellazione della tappa di Otepae, in ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : PCR fatale per Alessandro Pittin - è fuori dalla prima Gundersen con altri quattro azzurri. Andersen in testa - bene Buzzi : Brutte notizie per l’Italia dalla Val di Fiemme. Ben cinque azzurri sono finiti fuori dalla top 50 in occasione del Provisional Competition Round della quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il trampolino lungo HS135 non si è rivelato propizio soprattutto per Alessandro Pittin, vittima illustre del PCR e costretto a saltare la prima Gundersen LH, in programma domani a partire dalle ore 9.30. Il fuoriclasse ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Alessandro Pittin profeta in patria in Val di Fiemme? Tedeschi e norvegesi favoriti per il podio : La Coppa del Mondo 2017-2018 fa tappa in Italia per inaugurare il nuovo anno dopo l’annullamento delle prove di Otepaa, in Estonia. Sarà la Val di Fiemme ad ospitare il primo appuntamento del 2018, che coincide con la quarta tappa stagionale della competizione, poco meno di un mese dopo le due Gundersen di Ramsau. A fare la voce grossa in Coppa del Mondo per ora sono i norvegesi, che occupano le prime due posizioni della classifica ...

Combinata nordica - Alessandro Pittin : “Alle Olimpiadi al massimo della forma. Me la cavo sui trampolini grandi” : Nel weekend ricomincia la Coppa del Mondo 2018 di Combinata nordica dopo la lunga pausa per le festività natalizie, prolungata ulteriormente a causa della cancellazione della tappa di Otepaeae (Estonia). Il circuito ricomincerà la propria avventura dalla Val di Fiemme a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Alessandro Pittin vorrà essere tra i grandi protagonisti come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Fisi: ...