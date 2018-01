Cinorrodo | proprietà e benefici

Leggi la notizia su ideegreen

(Di mercoledì 17 gennaio 2018), tramite tisana oppure olio, o come ingrediente base di un integratore, è un ottimo rimedio contro vari disturbi. Se lo assumiamo per via orale, meglio superare il dosaggio consigliato, le tisane sono più soft e prevengono l’affaticamento mentre se desideriamo che questo falso frutto ci aiuti ad avere una bella pelle, meglio puntare sugli oli dall’azione anti-ossidante perfetti per migliorare l’elasticità e il tono. (altro…)Idee Green.