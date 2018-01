Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 18 al 24 gennaio

Un sacchetto di biglie - film al Cinema : recensione e curiosità : Un sacchetto di biglie è uno dei film al cinema in uscita giovedì 18 gennaio 2018. genere drammatico del 2017, diretto da Christian Duguay, con Dorian Le Clech e Batyste Fleurial. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Un sacchetto di biglie, film al cinema: recensione e curiosità TITOLO: Un sacchetto di biglie DATA USCITA: 18/01/2018 GENERE: Drammatico ANNO: ...

Un film introvabile al "Cinema in 35 millimetri" della Birrovia di Cuneo : ... in un film "che difficilmente vedrete altrove" perché "mai uscito per il circuito home video, né in Vhs, in Dvd, introvabile in streaming in italiano o sottotitolato". Venerdì 19 gennaio, i ...

Le origini di Voldemort in un film tutto italiano - Cinema - Spettacoli : Quindicimila euro contro i milioni di dollari investiti nella produzione dei vari capitoli della saga di Harry Potter . Con quella cifra minuscola (se affiancata ai grandi numeri di Hollywood) una ...

Fine settimana al Cinema Teatro Italo Argentino di Agnone con la visione del film "Napoli velata". : Prossimo Fine settimana al Cinema Italo Argentino di Agnone la visione del film Napoli Velata. Sabato 20 gennaio spettacolo unico alle ore 22,00 - domenica 21 spettacoli alle ore 18,00 ed alle ore 21,30 - lunedi 22 gennaio spettacolo unico alle ore 21,30. In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge l'esistenza ...

«Ibrahimovic-Diventare Leggenda» - su Sky Sport e Sky Cinema il docufilm su Zlatan : «Ibrahimovic-Diventare Leggenda». È questo il titolo del docu-film che racconta la storia della stella del calcio svedese Zlatan Ibrahimovic. Diretto nel 2016 dai fratelli Magnus e Fredrik Gertten, sbarca in prima visione esclusiva martedì 16 gennaio alle 21.00 su Sky Cinema Max HD e in simulcast su Sky Sport 1 HD (anche disponibile su Sky On Demand). Un film documentario che ripercorre la carriera del calciatore del ...

Marlina Omicida in quattro atti - film al Cinema : recensione e curiosità : Marlina Omicida in quattro atti è uno dei film al cinema in uscita da giovedì 18 gennaio 2018, diretto da Mouly Surya, con Marsha Timothy e Dea Panendra. La trama racconta un western al femminile con una forte donna protagonista, capace di ribellarsi alla violenza dell'universo maschile.

Ella e John The Leisure Seeker - film al Cinema : recensione curiosità : Ella e John The Leisure Seeker è uno dei film al cinema in uscita giovedì 18 gennaio 2018. Si tratta di un film di genere drammatico del 2017, diretto da Paolo Virzì, con Helen Mirren e Donald Sutherland. La trama racconta di una coppia di ottantenni che decide di partire per un lungo viaggio alla ricerca di un nuovo modo di vivere.

'Film Revolution' - a Trieste il '68 si celebra a partire dal Cinema : Da 29 edizioni, è il principale appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro orientale. Nato con un'edizione 'zero' nel 1987, alla vigilia della caduta del Muro di Berlino, il 'Trieste Film ...

Fabrizio De Andrè - ecco il film evento : prima al Cinema e poi in Tv - le date : “Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare” è la scritta che aleggia sulla copertina di ‘Le nuvole’, dodicesimo album, o meglio opera, di Fabrizio De André. La citazione è del pirata delle Antille Samuel Bellamy (XVIII secolo) e ad essa si ispira il biopic in omaggio alla memoria del più grande poeta della musica italiana, dal titolo ‘Fabrizio De André. Principe ...

Essere Gigione - il docufilm spopola al Cinema : esplode la gigiomania : Entrando nel suo mondo si scoprono tante cose che fanno ridere ma anche riflettere. Vestoso è stato abilissimo nel bilanciare le due anime del cantautore, raccontandolo così com'è, senza mai entrare ...

L'ora più buia - film al Cinema : recensione e curiosità : L'ora più buia è uno dei film al cinema in uscita giovedì 18 gennaio 2018. Si tratta di una pellicola di genere storico diretta da Joe Wright, con Gary Oldman e Lily James. La trama racconta del momento cruciale della scelta, da parte del Primo ministro britannico Winston Churchill tra sottoscrivere l'armistizio con la Germania nazista o scegliere l'entrata in guerra.

In arrivo nei Cinema Made in Italy di Ligabue : ecco una breve anteprima del film atteso per il 25 gennaio : Made in Italy di Ligabue arriverà nei cinema dal 25 gennaio ma D Repubblica è stata in grado di mettere a disposizione una piccola anteprima del film atteso nelle sale cinematografiche nelle prossime settimane. Le immagini utilizzate per questa clip sono quelle proiettate dall'organizzazione durante il più recente tour nei palazzetti dell'artista di Correggio, per cui non si tratta di un inedito ma solo di un piccolo assaggio di quello che ...

A Casa Tutti Bene - il nuovo film di Gabriele Muccino dal 14 febbraio al Cinema : A Casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono... L'articolo A Casa Tutti Bene, il nuovo film di Gabriele Muccino dal 14 febbraio al cinema su Roma Daily News.

Il Vegetale - film al Cinema con Fabio Rovazzi : recensione e curiosità : Il Vegetale è il film al cinema in programmazione dal 18 gennaio 2018. La pellicola vede l'esordio sul grande schermo di Fabio Rovazzi, lo youtuber fenomeno della scena musicale italiana con il brano Andiamo A Comandare. La trama segue le vicende di Fabio, giovane neolaureato, disoccupato, alle prese con un padre ingombrante e con una sorellina capricciosa.