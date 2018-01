: Ciclismo, tutti contro Chris Froome? Gli organizzatori dei Grandi Giri vogliono una rapida risoluzione, Gianni Bugn… - lucianoluki47 : Ciclismo, tutti contro Chris Froome? Gli organizzatori dei Grandi Giri vogliono una rapida risoluzione, Gianni Bugn… - OA_Sport : #ciclismo Tutti sono contro Chris Froome?Gli organizzatori dei Grandi Giri vogliono una rapida risoluzione del... - _MissItalia : La nostra Miss Italia conquista tutti, ora anche il ciclismo: Alice Rachele Arlanch è incoronata madrina del giro d… - CiclismoSG : Nel Garda Trentino il triathlon è per tutti - PanciaTerra : Riparte questa notte la stagione ciclistica con il #TDU. Peccato non poterlo seguire live visti gli orari, ma l' im… -

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2018)potrà correre nelle prossime settimane perché il salbutamolo, sostanza a cui è risultato positivo all’ultima Vuelta di Spagna, secondo la Wada è sostanza non specifica che può venire assunta anche per altri usi oltre al doping. Il gruppo si è letteralmente spaccato in due, le opinioni sono molteplici. Va detto che l’UCI e il Team Sky non hanno mai parlato in merito a questa vicenda e non lo faranno. La squadra del britannico ha già preparato una difesa da presentare a Losanna sperando nell’assoluzione. Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, ha detto che non accetterà compromessi e che spera che la vicenda si risolva entro la fine di aprile, cioè alla vigilia della partenza della Corsa Rosa da Gerusalemme. In caso contrario il kenyano bianco rischia concretamente di non partecipare all’evento, non si vuole riavere un caso Contador come nel ...