MARCO BOCCI/ "Sogno la regia di un mio film con mia moglie Laura Chiatti" (Verissimo) : MARCO BOCCI ospite a Verissimo insieme a Claudio Gioè. I due attori protagonisti domenica sera del film tv Delitti di mafia – Mario Francese per il ciclo Liberi Sognatori.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 05:18:00 GMT)

La testimonianza della 23enne stuprata a Milano : "Dicevo 'basta - basta' - ma non so a Chi. Marco era infastidito che mi sentissi con un altro" : "Dicevo 'basta, basta', ma non sapevo a chi". Drogata con benzodiazepine e poi stuprata da tre uomini. Sono passati nove mesi da quella terribile notte del 13 aprile 2017 ma la 23enne vittima del branco ha ricordato e ricostruito. "Da quella notte di aprile, ho dovuto nascere di nuovo. Ricominciare a vivere. Serve tempo e sinceramente non so quanto".Al Corriere della Sera consegna la sua drammatica testimonianzaGiunti in quella casa, ricordo ...

Chi è Marco Ferri? Biografia - età e vita privata del modello : Chi è Marco Ferri? modello, ex corteggiatore di Uomini e Donne, diventato adesso un concorrente dell'Isola dei Famosi 2018: con le informazioni su Biografia, età e vita privata, scoprirete davvero tutto sul suo conto, anche se il suo nome (e un faccino che ha fatto sognare non poche ragazze) non è del tutto nuovo. A Uomini e Donne ha avuto il suo spazio per ben due volte, corteggiando due troniste diverse, ma non è stato poi così tanto fortunato ...

Chi è Marco Ferri? Biografia - età e vita privata del modello : Chi è Marco Ferri? modello, ex corteggiatore di Uomini e Donne, diventato adesso un concorrente dell'Isola dei Famosi 2018: con le informazioni su Biografia, età e vita privata, scoprirete davvero tutto sul suo conto, anche se il suo nome (e un faccino che ha fatto sognare non poche ragazze) non è del tutto nuovo. A Uomini e Donne ha avuto il suo spazio per ben due volte, corteggiando due troniste diverse, ma non è stato poi così tanto fortunato ...

Dj Fabo - la pm Chiede l’assoluzione per Marco Cappato : 29 maggio, Next Dome, 15:00 La pm di Milano Sara Arduini ha riconosciuto la forte determinazione di Dj Fabo, al secolo Fabiano Antoniani, a porre fine alle proprie sofferenze. Un’intenzione che il 40 enne tetraplegico aveva più volte palesato, arrivando a sostenere che, se non fosse riuscito a raggiungere la Svizzera per il suicidio assistito, si sarebbe rivolto a un sicario per farsi uccidere. Una situazione che per l’accusa solleva Marco ...