Catania | due parenti di esponenti mafiosi nel servizio sui cantanti neomelodici | minacce

Catania - in due presi da poliziotti mentre tentano di rubare uno scooter : Due catanesi sono stati arrestati dagli agenti delle volanti per tentato furto in concorso. Si tratta di G. Spanò, 24 anni e G. Del Galdo di 31. Alle 9, 45 giungeva su linea "112" segnalazione di ...

Catania - due anziane sorelle uccise a coltellate durante una rapina in casa : Proprio mentre nel centro-destra ci si confrontava aspramente sull'eliminazione degli sconti di pena per i reati gravi sanzionabili con l'ergastolo (es. strage, omicidio con stupro, femminicidio), in ...

Catania - 30enne arrestato per l’omicidio delle due sorelle in casa : ipotesi rapina : Un 30enne con precedenti è stato fermato per l’omicidio delle due sorelle Maria Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni, accoltellate ieri nella loro casa di Ramacca in provincia di Catania. I carabinieri hanno fermato il presunto duplice omicida che, secondo le prime ipotesi, avrebbe agito a scopo di rapina. Particolari sull’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella Procura di ...

Catania - due sorelle picchiate e uccise in casa. Fermato un trentenne : Ramacca (Catania), 14 dicembre 2017 - Svolta nelle indagini sulla brutale uccisione delle sorelle Maria Lucia e Filippa Mogavero , di 70 e 79 anni, è stato Fermato un 30enne con precedenti penali. I ...

Catania - due donne trovate morte in casa : ipotesi rapina : Due anziane donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto ...

Catania - due donne uccise in casa. Pm : “Raccapricciante - è l’ennesimo massacro” : Due donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto sono presenti i carabinieri. “E’ l’ennesimo massacro che si registra nel Calatino, sono già sette gli omicidi registrati. Alcuni dei quali molto efferati. Lavoriamo in condizioni molto difficili”, le parole del procuratore di Caltagirone, ...

Catania - due donne trovate morte in casa : ipotesi rapina : Due anziane donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto...

Il Capodanno di Catania : due Piazze per Bellini : “Un inizio dell’anno alternativo – afferma il sindaco Enzo Bianco – all’insegna della grande cultura che allinea la Città ai grandi eventi internazionali”. L’assessore Orazio Licandro: “Uno spettacolo all’insegna della tradizione e dell’identità”.Sarà un Capodanno all’insegna di Vincenzo Bellini, autentico “Genius Loci” di Catania.…Continua a leggere →

Il Trapani ferma la corsa del Catania - spettacolo tra due grandi piazze : sorride il Lecce [FOTO] : 1/14 LaPresse/Giovanni Pappalardo ...

Mafia. Arresti al vertice di due clan di Catania : Mafia. Arresti al vertice di due clan di Catania – Nelle prime ore della mattina, su delega della procura distrettuale della Repubblica di Catania, personale... L'articolo Mafia. Arresti al vertice di due clan di Catania su Roma Daily News.

Catania-Akragas 2-0 ST uno-due Di Grazia&Curiale - : ARBITRO Natilla della sezione di Molfetta RECUPERO : 2′ AMMONITI : Aya, Di Grazia ESPULSO : 29′ Parigi CRONACA DELL'EVENTO

Catania-Akragas 2-0 ST uno-due Di Grazia e Curiale - : ARBITRO Natilla della sezione di Molfetta RECUPERO : 2′ AMMONITI : Aya, Di Grazia ESPULSO : 29′ Parigi CRONACA DELL'EVENTO

Blackout sulla Catania Siracusa per furti di rame - due arresti : Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Dirigente il Compartimento della Polizia Stradale "Sicilia Orientale" Dott. Francesco La Piana e dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale ...

Catania - le pazienti di Ginecologia : "No uomini in reparto" - trasferiti due infermieri : La Uil protesta: "Non si può fare una scelta di genere, lede la dignità bisognerebbe trasferire anche il primario"