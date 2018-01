Catania al via la Settimana Musicale Agatina

Lecce- Catania : Via del mare carico - prevendita da sballo : primo sold out Video : Una prevendita da categoria superiore, non c'è che dire. In poche parole, per Lecce- Catania ci sara' il pubblico delle grandi occasioni [Video] e questo lo si può affermare gia' con grande anticipo rispetto alla gara valida per il campionato di Serie C [Video] e prevista per domenica 21 gennaio, alle ore 14.30. I giallorossi avranno una spinta in più nel big match attesissimo e al quale probabilmente non potranno assistere dal vivo i tifosi del ...

Viaggi & Turismo : ecco le 10 destinazioni emergenti del 2018 - Catania quinta in Europa : TripAdvisor, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei premi Travelers’ Choice™ Destinations on the Rise 2018. Quest’anno l’Italia è rappresentata dalla siciliana Catania che si posiziona al quinto posto nella classifica europea, dominata dalla polacca Danzica, mentre il Giappone si aggiudica la medaglia d’oro a livello mondiale con la città di ...

Università : rettore Catania - via tasse? Rischio meno servizi e aumento fuoricorso (2) : (AdnKronos) - "Nell'ultimo anno - spiega il rettore - abbiamo adottato questo sistema che funziona bene e incentiva i ragazzi perché a partire dal secondo anno si valuta non solo il reddito familiare ma anche il rendimento degli studenti". Al contrario abolire le tasse universitarie per Basile signi

Università : rettore Catania - via tasse? Rischio meno servizi e aumento fuoricorso : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - Un abbassamento del livello dei servizi e il Rischio, più che concreto, di un aumento dei fuoricorso con gli Atenei trasformati in una sorta di 'parcheggio' per giovani poco motivati e alla ricerca di un lavoro. La proposta del presidente del Senato e leader di Liberi e

Lecce- Catania : record di spettatori? La capienza del Via del mare e i numeri Video : La gara delle gare in Serie C [Video], è #Lecce- Catania del 21 gennaio. Niente da dire: sara', probabilmente, una delle sfide più importanti dell'intero campionato di #Serie C, girone C. Il match è attesissimo in entrambe le citta' e da tutte e due le tifoserie. Anche se i dirigenti continuano a ripetere che la sfida non sara' decisiva, c'è da ammettere che un'eventuale vittoria del Lecce porterebbe i giallorossi a più 7 dai siciliani: un bel ...

Manutenzioni costanti in via Renato Imbriani a Catania : Passaggi pedonali rialzati in via Renato Imbriani per consentire l’attraversamento in totale sicurezza da parte dei pendolari che devono raggiungere il posto di lavoro oppure dei genitori che devono accompagnare i figli in uno dei tanti istituti scolastici presenti nel…Continua a leggere →

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Mercoledì in via Gozzano a Catania - il Sindaco Enzo Bianco consegna terza “CASA DELL’ACQUA” : Mercoledì prossimo, 20 dicembre, alle 10,30, in via Gozzano, il Sindaco di Catania Enzo Bianco consegnerà alla città la terza “Casa dell’Acqua” dopo quelle delle piazze Montana e Nettuno. In questi distributori, gestiti dalla partecipata del Comune Sidra e riconoscibili…Continua a leggere →

Catania - viaggiavano in tre con una grossa capra nell’auto : polizia scopre fattoria abusiva : Catania, viaggiavano in tre con una grossa capra nell’auto: polizia scopre fattoria abusiva In tre fermati dalla polizia a bordo di una Fiat Panda con dentro l’animale che ostruiva visibilmente il campo visivo all’autista.Continua a leggere In tre fermati dalla polizia a bordo di una Fiat Panda con dentro l’animale che ostruiva visibilmente il campo […] L'articolo Catania, viaggiavano in tre con una grossa capra nell’auto: ...

Al via a Gravina di Catania il Festival “Via dei Corti” : Dal 13 al 17 dicembre Gravina di Catania, comune alle porte della città etnea, ospiterà la 3^ edizione del Festival “VIA DEI Corti”, che si svolgerà, come di consueto all’interno dell’originale Auditorium Angelo Musco. Le specifiche sul programma, gli ospiti…Continua a leggere →

Calcio : Palermo - bombe carta e petardi in viale Regione al passaggio tifosi Catania : Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - Momenti di tensione oggi pomeriggio in viale Regione siciliana, a Palermo, quando pullman e auto di tifosi catanesi hanno attraversato la città per raggiungere Trapani per la partita di questa sera. Lanci di petardi, fumogeni e bombe carta, nonostante la scorta della po