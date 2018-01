: Catalogna: Torrent eletto presidente del nuovo Parlament - CdT_Online : Catalogna: Torrent eletto presidente del nuovo Parlament - Retenews24 : Catalogna: Torrent presidente Parlament - BARCELLONA, 17 GEN – Il deputato indipendentista di Girona Roger Torrent,… - Radio1Rai : NEWS/ #Catalogna L'indipendentista Torrent eletto presidente del Parlament. - antoguerrera : 3.2. Oggi verrà eletto Roger Torrent (38 anni, un “bel fusto”, foto sotto) di Esquerra republicana (il partito di J… - l_indro : #Catalogna: al via la legislatura più complicata. #17gennaio -

Ilcatalano,riunito in prima seduta, ha eletto Roger, dei repubblicani catalani di sinistra (Erc)del. L'elezione è avvenuta con 65 voti, nella seconda votazione con maggioranza semplice. Puigdemont e 4 dirigenti indipentisti in esilio a Bruxelles hanno rinunciato a chiedere il voto delegato per la seduta, mentre altri 3 deputati,in carcere, hanno accettato il voto delegato. Il premier spagnolo Rajoy aveva minacciato ricorso alla Corte Costituzionale se Puigdemont avesse votato dall'esilio(Di mercoledì 17 gennaio 2018)