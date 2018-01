Caso Froome | ecco cosa può aver causato la positività

Ciclismo - scontro Bugno – Saronni sul Caso Froome Video : A più di quattro mesi dal controllo incriminato non ci sono ancora soluzioni in vista sul caso Froome. [Video] Il capitano del Team Sky è stato trovato positivo al salbutamolo in un controllo effettuato durante la Vuelta Espana. Il caso sta facendo molto discutere nel mondo del #Ciclismo, anche perché Froome potrebbe iniziare regolarmente la sua stagione agonistica sub iudice, con il rischio di dover poi cancellare tutti i risultati raggiunti, ...

Ciclismo - presidente Uci - Lappartient : 'Il Caso Froome? Si risolva prima del Giro' : L'affare salbutamolo che circonda il quattro volte campione del Tour de France Chris Froome dovrebbe essere risolto prima dell'inizio del Giro d'Italia a maggio. Lo ha detto il presidente dell'Uci, ...

Ciclismo - Caso Froome - Gianni Bugno difende Chris : 'ecco perchè è innocente' : Downs La positività di Chris Froome, nell'ultima edizione della Vuelta di Spagna, ha gelato il mondo del Ciclismo e tutti gli appassionati delle due ruote. Il capitano del Team Sky è stato trovato ...

Caso Froome - Beppe Saronni e Brent Copeland pretendono giustizia : 'ci sono valori etici da rispettare' : Anche Beppe Saronni, general manager della UAE Team Emirates vuole chiarezza e pretende una risoluzione veloce del Caso, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: 'per il bene del ciclismo, mi ...

Mauro Vegni : “Spero che il Caso Froome si risolva prima del Giro d’Italia - non accetteremo compromessi come con Contador” : Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, spera che il caso Froome si risolva prima dell’inizio della prossima Corsa Rosa. Questo è l’auspicio espresso in un’intervista concessa a L’Equipe con la speranza che la parola fine sulla positività del britannico al salbutamolo arrivi prima della partenza da Gerusalemme prevista per il 4 maggio. Si vuole evitare a tutti i costi un nuovo caso Contador: il Pistolero si ...

Romain Bardet sul Caso Froome : 'Ciclismo ridicolo' Video : Si aggiunge anche la voce di #Romain Bardet nel coro di critiche e accuse che sono piovute addosso a Chris Froome dopo la positivita' al salbutamolo [Video]riscontrata nel corso della Vuelta Espana. Quello del corridore francese della AG2R è però anche un attacco alle regole del #Ciclismo che mettono in discussione la credibilita' di tutto il movimento. Dalle pagine de L'Equipe, Bardet ha parlato di mancanza di trasparenza nella gestione del ...

Caso salbutamolo - la difesa di Chris Froome : 'anomalie nel processo di secrezione - reni e fegato non funzionavano bene in quei giorni della ... : Una situazione davvero drammatica per il ciclismo che potrebbe ledere ancora una volta la credibilità dei corridori e spingere nuovamente i fan a non seguire questo bellissimo sport.

Ciclismo - Tosatto sul Caso Froome : 'Il Ventolin non è cosa nuova' Video : Sceso dalla bicicletta al termine della stagione 2016, #Matteo Tosatto è presto rientrato nel grande #Ciclismo. L'ex corridore veneto ha iniziato a lavorare per il Team Sky durante la scorsa stagione, salendo sull'ammiraglia dello squadrone britannico come secondo direttore sportivo. Quest'anno a Tosatto è stato affidato un ruolo molto importante, al fianco di Chris Froome [Video] in tutto il percorso di avvicinamento al Giro d'Italia. Questo ...

Ciclismo - Chris Froome scatenato in allenamento : 39 ore - 1300km e 17000 metri di dislivello. Pronto per gareggiare - ma il Caso doping… : Chris Froome prosegue i propri allenamenti a Johannesburg (Sudafrica) dove sta seguendo delle tabelle micidiali per rimettersi prontamente in forma ed essere al top in vista della stagione che incomincerà a breve. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France attende delle notizie da Losanna in merito alla non negatività al salbutamolo ma la sentenza sembra davvero lontana e c’è la concreta possibilità che il britannico possa tornare in ...

Ciclismo - Patrick Lefevere sul Caso Froome : “Va presa una decisione dall’UCI alla svelta” : Tra le figure più autorevoli del mondo del Ciclismo, Patrick Lefevere, manager del team Quick-Step Floors, ha espresso la propria posizione relativamente al caso doping che ha visto coinvolto il quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome, in un’intervista riportata da tuttobiciweb. Una situazione che ha alimentato ed alimenta tanti dubbi e perplessità anche perché una decisione dalla Federazione Internazionale tarda ad ...

Attesa per il Caso Froome : sarà al via di Giro d'Italia e Tour de France? : Lo so, il dubbio fa male a tutto il mondo del ciclismo, anche agli organizzatori che non sanno se poter contare sul vincitore del Tour e della Vuelta 2017. Rischiamo di vivere un altro 2011 per ...

Ciclismo - attesa per il Caso Froome : sarà al via di Giro d’Italia e Tour de France? Si rischia un nuovo caso Contador : Ormai è passato un mese da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito ma ancora non si sa quando il vincitore degli ultimi tre Tour de France si dovrà presentare a Losanna per manifestare la propria difesa. Si preannuncia un corposo dossier da parte del Team Sky per poter spiegare i motivi dell’alto livello di quella ...