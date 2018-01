Case occupate | la storia di Rosa | va in ospedale e le prendono l’appartamento

Case occupate - Confedilizia Messina : lo Stato tuteli la proprietà immobiliare : Sembra quindi delinearsi, nei confronti del problema delle occupazioni abusive, un diverso atteggiamento del mondo giurisprudenziale rispetto a quello tenuto sinora dalla politica e dalle varie ...

Case occupate non sgomberate - Stato condannato a risarcire proprietari - : Il Viminale dovrà versare un indennizzo di 266 mila euro al mese a una società. Lo stabile non è Stato liberato nonostante un sequestro preventivo. Il ministero dell'Interno ha presentato appello: ...

Case occupate - c'è la sentenza : "Lo Stato sgomberi o risarcisca" : 'Ora - commenta al Corriere della Sera il presidente dell'associazione, Giorgio Spaziani Testa - la politica deve intervenire' . I giudici romani hanno, infatti, riconosciuto ai proprietari il ...

Case occupate - c'è la sentenza : Lo Stato sgomberi o risarcisca : Arriva una sentenza che prova a mettere la parola fine alle occupazioni. Lo fa obbligando lo Stato a far rispettare la legge sgomberando i palazzi occupati. Se non lo fa, sarà chiamato a risponderne in prima persona risarcindo economicamente i proprietari. A deciderlo, come raccontato oggi da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, sono stati i giudici del Tribunale civile di Roma che hanno condannato il Viminale a sborsare oltre 260mila ...

Case occupate : l'interesse del proprietario viene prima. Lo Stato paghi : In caso di mancato sgombero di Case occupate, lo Stato è chiamato a risarcire i proprietari dell'immobile. Lo ha deciso con una sentenza storica il tribunale civile di Roma che ha condannato il ...

Case occupate - i giudici : lo Stato risarcisca in caso di mancato sgombero : In caso di mancato sgombero di Case occupate , lo Stato è chiamato a risarcire i proprietari dell'immobile. E' quanto stabilito da una storica sentenza del tribunale civile di Roma che ha condannato ...

Case occupate : l'interesse del proprietario viene prima. Lo Stato paghi : In caso di mancato sgombero di Case occupate, lo Stato è chiamato a risarcire i proprietari dell'immobile. Lo ha deciso con una sentenza storica il tribunale civile di Roma che ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire con una cifra complessiva di 7 milioni di euro i proprietari di un palazzo occupato della Capitale, nei pressi della vecchia Fiera, per il mancato sgombero dello stabile. Prevale, si ...

Case occupate : lo Stato deve risarcire i proprietari : La sentenza di un giudice di Roma stabilisce che il Viminale è obbligato a intervenire per sgomberare gli alloggi occupati abusivamente perchè deve impedire che vengano commessi reati -

Case occupate? Lo Stato o sgombera o è costretto a risarcire il proprietario : Le motivazioni della sentenza che condanna il ministero al risarcimento: il diritto dei proprietari prevale sull’ordine pubblico. Ricorso del Viminale

Case occupate : lusso e sorprese nella periferia di Roma : I blitz della polizia tra gli abusivi che occupano residenze popolari mettono in luce realtà imprevedibili. Come nel caso di Tor Bella Monaca -

Nelle Case popolari occupate di Tor Bella Monaca gli agenti hanno trovato Gomorra : Un'operazione realizzata mercoledì dagli agenti del nucleo di supporto al Dipartimento Politiche Abitative (Usdpa) con personale del commissariato Casilino Nuovo a Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia, per sgomberare un appartamento già sequestrato in passato. Vi erano stati violati i sigilli per permettere l'ingresso di nuovi occupanti, si legge in un comunicato del comando dei vigili urbani. "Una volta entrati gli agenti ...

Roma - Castiglione : prosegue riacquisizione Case popolari occupate : Roma, 3 dic. (askanews) 'Ringrazio le donne e gli uomini dell'Unità di Supporto della Polizia Locale presso il Dipartimento Politiche abitative per l'importante e costante lavoro di riacquisizione ...

Roma - 2mila ricchi in Case occupate e 1600 in alloggi di morti : "Siate onesti e andatevene" : Così Rosalba Castiglione sul blog di Grillo: date al Comune la possibilità di assegnarli alle famiglie davvero bisognose