Calciomercato Roma | il nome che non ti aspetti | assalto a Fabian

Calciomercato Napoli - voglia di Politano : così nasce il 'Folletto' di Roma : Quella di Politano è la storia della lenta consacrazione di un talento precocissimo. La storia di un ragazzo catapultato dai campi di provincia alla Roma all'età di 11 anni e cresciuto con costanza, ...

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina : lo manda Pallotta. Aggirata la Luxury Tax : tifosi giallorossi infuriati : Calciomercato della Roma che vedrà con ogni probabilità la cessione a gennaio di Nainggolan in Cina. A 'forzare' per l'addio del Ninja è stato il presidente Pallotta Pallotta ALFREDO FALCONE Un affare ...

Calciomercato Roma : possibile addio di Nainggolan a luglio? : Ormai è noto a tutti. I rapporti tra la Roma e Radja Nainggolan si sono decisamente raffreddati dopo il video pubblicato sui social network dal giocatore belga durante la notte di San Silvestro, video che lo ritraeva palesemente ubriaco. Un filmato che ai giallorossi non è affatto piaciuto e che sta facendo pensare alla società di cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato. Le sirene cinesi sono ormai spente e il ninja non si ...

Calciomercato Roma/ News - Fabian Ruiz : il nome nuovo seguito da Monchi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi starebbe puntando su Fabian Ruiz, centrocampista centrale che gioca in Spagna, fra le fila del Betis(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:02:00 GMT)

Calciomercato Roma - Pallotta spinge per la cessione di Nainggolan : nuovi contatti con il Guangzhou - la situazione : Calciomercato Roma – Le smentite di rito dei giorni scorsi sembravano aver messo a tacere le voci di un possibile addio di Radja Nainggolan in questo mercato di gennaio. La realtà dice però che la Roma ha bisogno di incassare per far respirare il bilancio. Per questo motivo il patron del club giallorosso, James Pallotta, sta spingendo per la cessione immediata del centrocampista belga. Tanto che, secondo quanto riportato dalla ...

Calciomercato Roma/ News - Nainggolan in Cina : l’operazione è pronta a riaprirsi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il patron della Lupa, James Pallotta, pronto a trattare con i cinesi del Guangzhou il cartellino di Nainggolan(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 09:50:00 GMT)

Calciomercato Roma : Nainggolan - grande freddo. Possibile cessione a luglio : Roma - Il grande freddo. La Cina si allontana, ma la situazione di Nainggolan alla Roma non è più quella dello scorso anno. Dopo il video di Capodanno si è incrinato qualcosa e le voci di mercato che ...

Calciomercato Roma/ News - il Chelsea punta Emerson Palmieri (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il Chelsea di Antonio Conte punta il terzino brasiliano Emerson Palmieri sul quale ormai da tempo c'è anche la Juventus.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 03:36:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News : duello Liverpool-Marsiglia per Strootman (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’agente del terzino destro dei capitolini, Bruno Peres, esce allo scoperto parlando del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 23:13:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News : Terim vuole Cengiz Under - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’agente del terzino destro dei capitolini, Bruno Peres, esce allo scoperto parlando del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - agente Bruno Peres : vorrebbe rimanere - ma decide la società (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’agente del terzino destro dei capitolini, Bruno Peres, esce allo scoperto parlando del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Monchi : nessuna offerta per Nainggolan - finora… (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo capitolino, racconta la verità sul trasferimento saltato di Nainggolan in Cina(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:37:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News : Nainggolan no - ma Emerson Palmieri può partire (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: Radja Nainggolan non lascerà la capitale, ma Emerson Palmieri potrebbe anche decidere di partire subito.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:17:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : ufficiale Lisandro Lopez all’Inter! Nainggolan verso la Cina? L’ANSA dice no - ma la Roma sconfessa l’agenzia di stampa : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...