Calciomercato Real Madrid | è corsa a tre per l’attacco | nomi da capogiro

Calciomercato Inter/ News - sogno Sissoko - realtà Ceballos (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la squadra meneghina al lavoro su nuove idee per rinforzare il proprio centrocampo(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:18:00 GMT)

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid : perché stare tranquilli. Per ora... : Cristiano Ronaldo, Marco Asensio, Gareth Bale, Isco e Karim Benzema: nomi da urlo, un attacco dal valore quasi inestimabile quello del Real Madrid. Ma, si fa fatica anche a pensarlo, diventato il vero punto debole della squadra campione del mondo e che solo pochi mesi fa celebrava il doblete, Champions League più Liga, mentre ora vede volar via il Barcellona, distante addirittura 19 punti in campionato (con le merengues che hanno sì una gara da ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - follia Real per Neymar - El Shaarawy tentato dalle sirene inglesi : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato - Real Madrid e Psg potrebbero dar vita allo “scambio” più clamoroso della storia : Il Real Madrid vive un periodo di crisi profonda. La vittoria in Liga manca ormai dallo scorso 9 dicembre. Il ko rimediato con il VillarReal al ‘Bernabeu’ rischia di far scivolare i Blancos a -19 dal Barcellona capolista. Florentino Perez in estate è pronto a rivoluzionare la sua creatura con Zidane destinato a lasciare la panchina del club spagnolo. In sede di Calciomercato invece il patron delle Merengues vuole soffiare Neymar al ...

Calciomercato Milan - scambio con il Real Madrid? La situazione Video : Non si è trattato di certo di un avvio di stagione semplice per Leonardo Bonucci, forse il giocatore più chiacchierato in Italia dell'anno scorso. Il suo arrivo al #Milan è stato quello che ha fatto più clamore, insieme alla fascia di capitano concessagli. Forse troppe responsabilita' nello stesso tempo e il giocatore ha accusato il contraccolpo. Bonucci è infatti la brutta copia del giocatore che abbiamo ammirato con la maglia della Juventus, ...

ANTONIO CASSANO TORNA A GIOCARE? / Calciomercato gennaio : quali sono le ipotesi più realistiche? : ANTONIO CASSANO TORNA a GIOCARE? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Calciomercato - il tecnico del Montreal : "Dzemaili vuole il Bologna" : BOLOGNA - Blerim Dzemaili ha chiesto di tornare in Italia, al Bologna . La conferma arriva direttamente dal tecnico del Montreal Impact (sua attuale squadra), Remi Garde, il quale, intervistato dai ...

Calciomercato NAPOLI/ News - vicepresidente Villarreal : azzurri ancora su Castillejo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: i tifosi del club partenopeo si sono già scatenati sul web, e stanno cercando di convincere Smone Verdi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Calciomercato - dall'Inghilterra : 'Icardi al Real Madrid - visite mediche già fatte' : TORINO - Il Real Madrid minaccia di strappare all'Inter il suo capitano, Mauro Icardi . L'ultima indiscrezione di un trasferimento del giocatore alla corte di Zidane già nella finestra di mercato ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Il Real Madrid su Icardi? Non siamo preoccupati' : - dice Ausilio a Premium Sport prima di Fiorentina-Inter -. Non c'è nessuna offerta, è uno di quei giocatori che stiamo attenzionando: se ci saranno le condizioni faremo qualcosa, ma sappiamo che ci ...