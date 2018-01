Calciomercato Napoli | Deulofeu si avvicina | Younes l’alternativa

Calciomercato Napoli - si avvicina Deulofeu : il Barcellona accetta l’offerta dei partenopei - i dettagli : Calciomercato Napoli – Ricevuto il due di picche da Simone Verdi, il Napoli si è preso un giorno per rivedere la propria strategia e ora è pronto per tentare l’assalto decisivo per Gerard Deulofeu. In questo senso arrivano buone notizie dalla Spagna per il club partenopeo. Il Barcellona, infatti, avrebbe accettato l’offerta del prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Ora rimane da convincere il giocatore ...

POLITANO AL NAPOLI?/ Calciomercato news - Auriemma : serve gente così nella rosa di Sarri : POLITANO al NAPOLI? L'estreno del sassuolo primo obbiettivo di Calciomercato dei campani per il dopo Verdi. La trattativa si annuncia più semplice che con il felsineo?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:01:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter - rilancio per Rafinha. Il Napoli ci prova per Politano. Benevento : arriva Cannavaro Jr : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter accelera - Napoli a caccia : I sanniti, altresì, prendono dal Sassuolo Christian Cannavaro , figlio del del campione del mondo Fabio . Al contrario, Amato Ciciretti è sempre più lontano dal Sannio: sul numero 10 ci sono Parma e ...

Calciomercato NAPOLI/ News - il caso Verdi ha bloccato pure la partenza di Giaccherini (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri. Il caso Verdi ha bloccato anche la partenza di Giaccherini verso il Chievo.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:13:00 GMT)

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - Squinzi : nostri giocatori incedibili a gennaio - o quasi : Politano al Napoli? L'estreno del sassuolo primo obbiettivo di Calciomercato dei campani per il dopo Verdi. La trattativa si annuncia più semplice che con il felsineo?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli - voglia di Politano : così nasce il 'Folletto' di Roma : Quella di Politano è la storia della lenta consacrazione di un talento precocissimo. La storia di un ragazzo catapultato dai campi di provincia alla Roma all'età di 11 anni e cresciuto con costanza, ...

Calciomercato Napoli/ News - Verdi : De Laurentiis è una furia - capitolo chiuso anche in estate (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis, è una furia dopo il rifiuto al trasferimento di Verdi(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - le alternative dei campani al neroverde : Politano al Napoli? L'estreno del sassuolo primo obbiettivo di Calciomercato dei campani per il dopo Verdi. La trattativa si annuncia più semplice che con il felsineo?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:38:00 GMT)

POLITANO AL NAPOLI?/ Calciomercato news - servirà pazienza con il Sassuolo : il giocatore sarà la chiave? : POLITANO al NAPOLI? L'estreno del Sassuolo primo obbiettivo di Calciomercato dei campani per il dopo Verdi. La trattativa si annuncia più semplice che con il felsineo?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:37:00 GMT)

Calciomercato Bologna - c’è l’Inter dietro il rifiuto di Verdi al Napoli : Calciomercato Bologna – Quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni in casa Bologna, in mattinata è arrivata la comunicazione ufficiale di Verdi che ha deciso di rimanere in rossoblu e rifiutare il corteggiamento del Napoli, una scelta sicuramente coraggiosa, non è da tutti i giorni rifiutare una squadra che guida la classifica di Serie A. La scelta è avvenuta per due aspetti: per il presente e per il futuro. Per il presente ...

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - l’esterno del Sassuolo 1^ scelta dopo Verdi : trattativa in discesa? : Politano al Napoli? L'estreno del Sassuolo primo obbiettivo di Calciomercato dei campani per il dopo Verdi. La trattativa si annuncia più semplice che con il felsineo?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 09:28:00 GMT)

Calciomercato gennaio 2018 : le trattative. Napoli e Inter su Deulofeu : Milano, 17 gennaio 2018 - Giornata di Calciomercato movimentata per le compagini di Serie A . Il Napoli incassa il no di Simone V erdi e studia le alternative. Sul taccuino di Giuntoli , adesso, ci ...

Calciomercato Napoli/ News - per Sarri più Politano che Deulofeu! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Leno del Bayer Leverkusen rimane in pole position per diventare l'erede di Pepe Reina destinato a lasciare a fine stagione.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 03:39:00 GMT)