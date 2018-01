Calciomercato Milan News | Gerolin | Jankto e Barak non sono in vendita Ultime notizie

Calciomercato Milan - Kerem Demirbay : Mirabelli vuole il talento della Nazionale Tedesca : Calciomercato Milan, Kerem Demirbay: Mirabelli vuole il talento della Nazionale Tedesca ANSA MilanO Dopo un Calciomercato estivo faraonico, il Milan vuole essere protagonista anche a gennaio. Il ds ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter stringe su Rafinha e Ramires - il Milan non farà acquisti : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Milan/ News - André Silva : altra proposta dall’Inghilterra (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: dopo il Wolverhampton un altro club britannico starebbe pensando all’attaccante portoghese André Silva(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Calciomercato Milan - caso José Mauri : Calciomercato Milan, José Mauri non trova squadre Ore di caos in casa Milan, dopo la falsa notizia dell’inchiesta partita dalla procura, il Milan é concentrato anche sul Calciomercato in uscita. Gomez é ormai in via di risoluzione e sta per lasciare Milano verso il Brasile, al Boca. L’altro esubero in casa Milan é José Mauri, il quale però non riesce a trovare un’altra squadra. Arrivato a Milano come vice Bonaventura, non ...

Calciomercato Milan/ News - il Psg ha perso la pazienza : mollata la pista Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera: il Paris Saint German ha perso la pazienza e abbandona la pista che porta a Gigio Donnarumma per il futuro della porta.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 03:24:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Tah colpo a sorpresa in difesa? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - spunta Kerem Demirbay dell'Hoffenheim (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato Milan - sfuma l'ipotesi Walcott. E' vicino all'Everton : Secondo Sport mediaset , l'attaccante dell' Arsenal sarebbe vicino all' Everton (si parla di visite mediche in corso). I due club inglesi avrebbero raggiunto un accordo sulla base di 23 milioni di ...

Calciomercato Milan - maxi scambio con l'Atletico Madrid? Video : Il #Milan non sta di certo rispettando le aspettative di inizio stagione; considerata l'ottima campagna acquisti dei rossoneri, si pensava ad una squadra protagonista in campionato. Ad oggi, invece, l'obiettivo della qualificazione in Champions League pare davvero molto difficile da raggiungere. Nelle ultime ore, inoltre, stanno circolando voci sulla possibile partenza di alcuni dei migliori elementi del club rossonero. In particolare, secondo ...

Calciomercato Milan/ News - Gomez addio : il centrale torna in Argentina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:21:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Hateboer è la nuova idea per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: nuova idea in casa meneghina per rinforzare il centrocampo, piace l’atalantino Hans Hateboer, classe 1994(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Calciomercato Milan - Biglia ai saluti? : Calciomercato Milan, Biglia richiesto in Cina Sono passati solo 4 mesi da quando Biglia ha deciso di lasciare la Lazio per il Milan. In rosso nero,però non ha ancora dato una risposta forte emdecisa, come quando aveva preso i cuori laziali. Ora è al centro del mercato. Lucas Biglia, é diventato un oggetto misterioso per il Milan, ma il talento argentino non si discute, e l’esperienza data l’età(31 anni) fa gola a diverse ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso blinda Locatelli e propone Zanellato al Grifone (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino dice no al Genoa, che continua a inseguire il giovane centrocampista Locatelli(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 09:53:00 GMT)