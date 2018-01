Calciomercato Juventus | Consigli si offre | i bianconeri meditano

Calciomercato Juventus / News - bianconeri forti su Eriksen avversario col Tottenham (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: per l'estate si lavora sul terzino destro, il sogno è Bellerin ma spunta anche il nome del belga Thomas Meunier(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:40:00 GMT)

Calciomercato Serie A : ore decisive per Rafinha - sorpresa Pereira - offerta del Sassuolo alla Juventus - Ultime Notizie Flash : Il Calciomercato della Serie A continua, ore calde per l'Inter che aspetta la risposta di Rafinha e del Barcellona. La Juventus mette le basi per il mercato di giugno mentre la Cina continua a ...

EMRE CAN ALLA JUVENTUS / Calciomercato news : il centrocampista del Liverpool a un passo dai bianconeri - ma... : EMRE Can ALLA JUVENTUS, Calciomercato news: il centrocampista del Liverpool è a un passo dai bianconeri ma per la sessione della prossima estate. Le parole del calciatore non preoccupano.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:34:00 GMT)

Beppe Marotta (Juventus) ospite della puntata speciale di Calciomercato su Sky Sport : Pensiero, tempo e parola. Sono questi i tre elementi fondamentali che da sempre animano CalcioMercato – L’Originale, il programma di Sky Sport che, tra acquisti e cessioni, informa e diverte il popolo del pallone con ritmo, autorevolezza e ironia. Dal 3 al 31 gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 HD, le trattative del mercato invernale passano in diretta dallo studio di A...

Calciomercato Juventus / News - anche Meunier tra i nomi per la fascia destra (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: per l'estate si lavora sul terzino destro, il sogno è Bellerin ma spunta anche il nome del belga Thomas Meunier(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:52:00 GMT)

Calciomercato Juventus : obiettivo Bellerin passando per Pau Lopez : Il pensiero della Juventus è già orientato al futuro e alle prossime stagioni. Infatti la squadra di Massimiliano Allegri sta già pensando ai rinforzi per la prossima stagione con un nome che spicca su tutti gli altri. Stiamo parlando di Hector Bellerin, difensore spagnolo in forza all’Arsenal di Arsene Wenger. L’interesse dei bianconeri per il giocatore non è affatto una novità e ora dopo ora questa suggestione prende sempre ...

Calciomercato Juventus/ News - Consigli a parametro zero : sarà lui il vice Szczesny? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: al club piemontese sarebbe stato offerto il portiere Andrea Consigli, in scadenza con il Sassuolo(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus - nuova idea come vice Szczesny : interessa Marchetti - ‘scomparso’ dalla Lazio : Federico Marchetti è ‘scomparso’ dal mondo Lazio. Il neo arrivato Martin Caceres, primo e forse ultimo acquisto del club biancoceleste in questa sessione di Calciomercato, ha preso come numero proprio il 22 che era del portiere ex Cagliari. Marchetti è un ‘fantasma’ a Formello: non convocato per il ritiro estivo, l’estremo difensore non è presente sul databbase biancoceleste nel sito ufficiale e neanche nella foto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter stringe su Rafinha e Ramires - Juventus attiva : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Juventus/ News - riscatto Howedes : offerta totale di 8 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società piemontese è intenzionata a riscattare il cartellino di Howedes ma con un forte sconto(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Calciomercato Juventus - rivoluzione terzini a giugno : i nomi in entrata ed uscita : Calciomercato Juventus – La Juventus non si muoverà per il mercato di gennaio mentre per la prossima stagione le novità potrebbero essere tante, in entrata ed uscita. In particolar modo grande movimento sul fronte terzini, certi gli addii di Asamoah e Lichtsteiner, molto probabile la partenza di Alex Sandro, pressing da parte di club di Premier League. In entrata tornerà Spinazzola dopo gli ultimi mesi con la maglia dell’Atalanta, ...

Calciomercato Juventus - Beppe Marotta a L'Originale : tutte le verità sul mercato bianconero : Beppe Marotta è l'amministratore delegato che (quasi) tutti i tifosi vorrebbero, e che stasera sarà ospite dalle 22.45 su Sky Sport 1 a Calciomercato L'Originale. Dove racconterà tutto sul mercato ...

Calciomercato Juventus/ News - idea Bellerin : si lavora per il grande colpo sulla fascia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la dirigenza torinese è al lavoro per assicurarsi il gioiello spagnolo della corsia destra, Hector Bellerin(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 09:19:00 GMT)

Calciomercato Juventus - nome a sorpresa per il 'dopo-Buffon' Video : In questo momento, la #Juventus è molto attiva sul mercato; siamo a meta' della sessione invernale e il club bianconero sta per acquistare Emre Can, forte centrocampista tedesco di origini turche che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore, uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, dovrebbe però arrivare in bianconero a parametro zero al termine della stagione. Il Liverpool, infatti, non ha alcuna intenzione di venderlo in questo momento, ...