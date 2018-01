Calciomercato Inter News | idea Jankto | derby con i cugini rossoneri Ultime notizie

Calciomercato Inter : Ramires e Rafinha - si può fare : L’Inter è pronta per far ripartire il suo mercato di riparazione. Dopo aver acquisito Lisandro Lopez dal Benfica, con un prestito accompagnato da diritto di riscatto, sta pensando ad altri rinforzi. Due nomi che sono girati in questi giorni sul mercato della formazione nerazzurra: Ramires e Rafinha. Del primo conosciamo le sue abilità, in quanto ha giocato qualche anno fa nel campionato inglese. La squadra che ha avuto a ...

Calciomercato Juventus - nuova idea come vice Szczesny : interessa Marchetti - ‘scomparso’ dalla Lazio : Federico Marchetti è ‘scomparso’ dal mondo Lazio. Il neo arrivato Martin Caceres, primo e forse ultimo acquisto del club biancoceleste in questa sessione di Calciomercato, ha preso come numero proprio il 22 che era del portiere ex Cagliari. Marchetti è un ‘fantasma’ a Formello: non convocato per il ritiro estivo, l’estremo difensore non è presente sul databbase biancoceleste nel sito ufficiale e neanche nella foto ...

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid : perché stare tranquilli. Per ora... Video : Cristiano Ronaldo, Marco Asensio, Gareth Bale, Isco e Karim Benzema: nomi da urlo, un attacco dal valore quasi inestimabile quello del Real Madrid. Ma, si fa fatica anche a pensarlo, diventato il vero punto debole della squadra campione del mondo e che solo pochi mesi fa celebrava il doblete, Champions League più Liga, mentre ora vede volar via il Barcellona, distante addirittura 19 punti in campionato con le merengues che hanno sì una gara da ...

Calciomercato Bologna - c’è l’Inter dietro il rifiuto di Verdi al Napoli : Calciomercato Bologna – Quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni in casa Bologna, in mattinata è arrivata la comunicazione ufficiale di Verdi che ha deciso di rimanere in rossoblu e rifiutare il corteggiamento del Napoli, una scelta sicuramente coraggiosa, non è da tutti i giorni rifiutare una squadra che guida la classifica di Serie A. La scelta è avvenuta per due aspetti: per il presente e per il futuro. Per il presente ...

Calciomercato gennaio 2018 : le trattative. Napoli e Inter su Deulofeu : Milano, 17 gennaio 2018 - Giornata di Calciomercato movimentata per le compagini di Serie A . Il Napoli incassa il no di Simone V erdi e studia le alternative. Sul taccuino di Giuntoli , adesso, ci ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Inter e Verdi protagonisti - colpo Genoa - mosse di Samp e Fiorentina : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La notizia più importante della giornata è sicuramente la decisione di Simone Verdi di rimanere al Bologna. Il calciatore non è stato mai realmente convinto di trasferirsi al Napoli, a causa della gestione della rosa fatta da Sarri. Ieri vi avevamo raccontato della rivelazone fatta da Verdi agli amici: “rischio di non giocare”. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport il ...

Calciomercato Inter - incontro terminato per Rafinha : ecco cosa manca per chiudere : Continua senza sosta la trattativa per portare Rafinha a Milano. Da poco è terminato l’incontro tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e la dirigenza del Barcellona. Nelle prossime ore si insisterà con Mazinho, padre e procuratore del brasiliano, che ribadirà al club blaugrana la volontà del calciatore di trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Barcellona avrebbe dato il proprio ...