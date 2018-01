Buon compleanno Françoise Hardy | Jim Carrey | Enrico d’Armiento…

Buon compleanno sexy Kate Moss : Il 16 gennaio compirà 44 anni, ma per molti la la top inglese e icona di stile Kate Moss è destinata a restare la splendida bad girl che negli anni Novanta fece perdere la testa all’altrettanto affascinante Johnny Depp. Broncio ribelle, capelli biondi leggermente spettinati, occhi verde-nocciola e pelle iper luminosa punteggiata da lentiggini, la top model di Londra è stata scoperta adolescente da Sarah Doukas, celebre fondatrice ...

Bari - Buon compleanno : 110 anni di storia : ROMA - Un tuffo nel passato per il Football Club Bari 1908 . Il 15 gennaio di 110 anni fa si affacciava per la prima volta nel mondo del calcio. Nella sua storia è sempre stata considerata tra le piazze più prestigiose, con più di trenta partecipazioni alla massima serie del nostro campionato e con una tifoseria tra le più ...

Buon compleanno Liam Hemsworth : 28 foto per i suoi 28 anni : Liam Hemsworth ci fa sognare con i suoi ruoli al cinema e ci fa sognare anche nella vita reale, perché la storia d’amore con Miley Cyrus ne ha viste così tante che potrebbero farci un film. Oggi 13 gennaio l’attore compie 28 anni, ma il regalo vogLiamo farlo a te: gustati questa carrellata di foto di Liam Hemsworth in tutta la sua bellezza! [arc id=”fd44040b-29ff-4081-9cbd-051731bfad54″] Non solo Miley e Liam: ...

Al via domani in Campidoglio ‘Buon compleanno Costituzione’ : Prende il via domani, sabato 13 gennaio “Buon Compleanno, Costituzione,”il percorso finalizzato a diffondere e trasmettere i valori costituzionali in tutti i territori della città tra i bambini e i ragazzi affinché possano acquisire i primi elementi di conoscenza del vivere civile, del senso di appartenenza alla propria comunità. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Persona, […] L'articolo Al via domani in ...

Buon compleanno Reggina - 104 anni di passione con l’intenzione di ritornare grandi : le ultime delusioni non possono cancellare le grandi imprese : Era l’11 gennaio 1914, nasceva la Reggina, una giornata storica per tutta la Calabria, la squadra amaranto ha conquistato tante imprese, le ultime delusioni non possono cancellare i grandi risultati conquistati. Sono tanti i calciatori che hanno indossato la maglia della Reggina e che hanno disputato una carriera poi da campioni, il club amaranto è stato un grande trampolino di lancio per molti, su tutti Andrea Pirlo. Oggi è il momento di ...

Immagini di Buon compleanno : auguri divertenti per WhatsApp con torte e frasi per amici e amore : Inviare Immagini di Buon Compleanno è ormai una consuetudine. Se pertanto siete alla ricerca di qualcosa di carino e divertente da inviare su WhatsApp ai vostri amici, parenti o chicchessia per il loro Compleanno qui troverete tutto ciò che vi serve per non sfigurare. Oltre a rassegnare varie Immagini divertenti e classiche, ci focalizzeremo nel fornirvi il maggior numero di informazioni possibile per svolgere autonomamente la ricerca e per ...