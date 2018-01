: Bufala polveri sottili e donne armate dell’ASL che le misurano: su Facebook e WhatsApp è di nuovo caos - wordweb81 : Bufala polveri sottili e donne armate dell’ASL che le misurano: su Facebook e WhatsApp è di nuovo caos - OptiMagazine : Bufala polveri sottili e donne armate dell’ASL che le misurano: su Facebook e WhatsApp è di… -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Torna ladellecon annesseche si presentano a casa come dipendenti dell'ASL con il compito di misurare alcuni valori ma che in realtà hanno ben altro scopo (non meglio specificato). In particolare sulle bachechema anche sull'irrinunciabileecco che giunge la notizia fake che in molti (ma non tutti) hanno imparato a riconoscere e distinguere nel 2017 ma che nel 2018 torna alla grande per mietere nuove vittime della disinformazione.Per chi ancora non si fosse imbattuto nella nota allarmistica ma fondata sul nulla, sempre secondo la, il rischio arriverebbe fin sull'uscio di casa. A bussare alla porta ci sarebbero dei malintenzionati, poi identificati come dellecon finto tesserino dell'ASL ma in realtà, che vorrebbero misurare le. Meglio specificare che nessun programma di controllo di massa ...