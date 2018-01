Bologna | anche Arsenal e Siviglia dietro al no di Verdi al Napoli

Esclusiva CalcioWeb – Bologna e Dortmund si sfidano per il classe 2000 Chaban del Marsiglia. Sondaggio anche del Milan : Karim Chaban, centrocampista classe 2000 del Marsiglia, potrebbe approdare in Italia in questa sessione di mercato. L’agente Riccardo Svanera della Erresse Pro è al lavoro per il futuro del giovanissimo giocatore del club francese. Bologna e Borussia Dortmund sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse e che hanno avviato già i contatti con il procuratore. Milan, Cremonese e Southampton hanno invece effettuato un semplice ...

Esclusiva CalcioWeb – Bologna e Dortmund si sfidano per il classe 2000 Chaban del Marsiglia. Sondaggio anche del Milan : Karim Chaban, centrocampista classe 2000 del Marsiglia, potrebbe approdare in Italia in questa sessione di mercato. L’agente Riccardo Svanera della Erresse Pro è al lavoro per il futuro del giovanissimo giocatore del club francese. Bologna e Borussia Dortmund sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse e che hanno avviato già i contatti con il procuratore. Milan, Cremonese e Southampton hanno invece effettuato un semplice ...

Calciomercato - il Bologna si rifà il look a centrocampo : quattro operazioni - le ultime anche per l’attacco : Calciomercato Bologna – Il Bologna è in piena lotta per raggiungere la salvezza, la squadra di Donadoni è al lavoro per riscattare il pesante ko contro il Torino. Nel frattempo tiene banco il mercato, un reparto pronto a subire grandi cambiamenti è sicuramente il centrocampo, due le trattative in entrata e due in uscita. Oggi sarà il giorno di Dzemaili, firma del contratto e visite mediche, per la mediana sprint anche per Cavion della ...

Saldi invernali 2018/ Per la Befana boom di vendite a Bologna - a Torino anche i giocattoli sono scontati : Saldi invernali 2018: per la Befana boom di vendite a Bologna, a Torino anche i giocattoli sono scontati. Le ultime notizie su sconti, offerte e promozioni in tutta Italia(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:40:00 GMT)

Bologna - ladro d'auto arrestato a Natale e anche ieri : Bologna Arresto in flagranza ieri sera per due cittadini italiani sorpresi dalla polizia in via della Bova, non lontano dalla caserma 'Smiraglia', mentre con un martello frangi-vetro stavano cercando ...

Verdi - il Napoli continua il forcing : c'è anche l'Inter ma il Bologna dice no : La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Simone Verdi : 'Il Napoli preme sia con il club che con il giocatore. anche l' Inter s'è data da fare, provando a imbastire un'operazione inizialmente in prestito. Ma ...

Banche - interruppe e contestò Renzi alla festa dell’Unità di Bologna : il Pd ora querela l’anziana risparmiatrice : Si presentò alla festa dell’Unità di Bologna e, mentre dal palco parlava il segretario del Pd Matteo Renzi, lo interruppe, urlando e sventolando una bandiera sulla quale si leggeva “No Salva Banche“. Ora, tre mesi e mezzo dopo, il Partito democratico ha denunciato Giovanna Mazzoni, una risparmiatrice di Ferrara, rimasta danneggiata dal crac della Cassa di risparmio della città emiliana. “Io mi sono alzata una mattina, mio ...

Bologna - Donadoni pronto per la Juventus : “infortunati? Ecco chi mancherà” : Dopo il Milan Ecco la Juventus. A San Siro e’ arrivata la sconfitta nonostante un’ottima prestazione. Bastava un pizzico di fortuna in piu’, il risultato non e’ arrivato, ma la prova fornita conferma che questo Bologna ha tutto per regalarsi una stagione piena di soddisfazione. Roberto Donadoni ne e’ convinto e spera che la sua squadra domani gli dia ulteriori segnali positivi nel match del Dall’Ara contro i ...

Juventus - Buffon ancora ko : out anche contro il Bologna : Gianluigi Buffon non ha ancora risolto i suoi problemi fisici che lo hanno costretto a saltare le ultime due partite della Juventus, contro l'Olympiacos prima e contro l'Inter poi, sabato scorso in ...

Rugby di B : Livorno vince anche a Bologna. (Foto) : In pillole la cronaca . Al 3 i labronici sbloccano il punteggio con il piazzato del solito attivissimo estremo Canepa: 0-3. Pesante, nell'economia della prima frazione, il cartellino giallo estratto ...

Cantù-Bologna - è sempre il massimo Anche a livello di ex In campo e fuori : Oggi, palla a due alle ore 18:15, la Red October Cantù di coach Marco Sodini ospita al 'PalaBancoDesio' la Virtus Segafredo Bologna per la decima giornata del campionato di Serie A PosteMobile. Gli ...

Allerta Meteo per la 16ª giornata di Serie A e Premier League : Juve-Inter come in Groenlandia - derby di Manchester e Milan-Bologna a rischio neve : Sarà un weekend di freddo e maltempo per Serie A e Premier League che si troveranno entrambe a disputare tra oggi, domani e lunedì la 16ª giornata stagionale. A rischio tanti big match, come l’attesissimo derby di Manchester tra lo United e il City in fuga: all’Old Trafford domenica pomeriggio è attesa neve con temperature sottozero, e già oggi potrebbe arrivare la scelta del rinvio. Secondo le Previsioni Meteo di MeteoWeb, anche ...