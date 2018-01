BMW Z4 - Nuovi test in attesa del debutto

: La nuova #BMW #X2 vista da vicino, al Salone di Detroit - quattroruote : La nuova #BMW #X2 vista da vicino, al Salone di Detroit - Giovanni027 : Molla, soffietti, soffioni nuovi post. Mercedes, Audi, Bmw - Giovanni027 : Molla, soffietti, soffioni nuovi post.... a Zibido San Giacomo - Kijiji: Annunci di eBay - gtpowerstore : NUOVI CERCHI REPLICA BMW M4 CS SATIN BLACK PREZZO 795 EURO SET DI 4 CERCHI 19x8.5 et40 19x9.5 et45 PREZZO 890... -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Quando l'inverno lascerà posto alla primavera tornerà la voglia di spider e la BMW non si farà trovare impreparata: è infatti ormai imminente il lancio della terza generazione della BMW Z4, ritratta oggi in alcune foto spia inedite enel corso del 2018. Design senza veli, tutto come da Concept. La vettura è finalmente libera da gran parte delle protezioni e solo una pellicola nasconde le reali fattezze della carrozzeria. Possiamo vedere in maniera piuttosto chiara l'andamento dei paraurti e dei gruppi ottici, scoprendo dettagli che confermano il forte cambiamento rispetto al modello uscente. Il design, anticipato in maniera molto concreta dalla Z4 Concept, è cambiato radicalmente nel frontale, dove il doppio rene si è allargato e presenta un inedito andamento degli elementi interni, collegandosi poi ai gruppi ottici sviluppati in diagonale. Il paraurti include prese ...