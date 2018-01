BMW Serie 6 GT | la berlina cambia pelle

BMW - Le foto spia della Serie 8 cabrio : La BMW Serie 8 è stata nuovamente fotografata su strada. Questa volta l'ambientazione è quella invernale delle strade scandinave e soprattutto l'esemplare è quello con carrozzeria cabriolet, che dovrebbe seguire di poco il debutto della coupé nel 2019.Classico tetto in tela. Come già appurato nei mesi scorsi la BMW ha scelto di mantenere la classica capote in tela anche per la Serie 8, confermando così la soluzione vista sulla precedente Serie ...

Alpina trasforma la BMW Serie 5 in una wagon missile da 330 km/h. Ecco la B5 Touring : MONACO - Sviluppata sulla base della BMW Serie 5, la nuova Alpina B5 Biturbo Touring ambisce al titolo di famigliare di produzione più veloce del mondo. Presentata all'ultimo Salone di...

Quando l'ammiraglia ha la vocazione sportiva Ecco BMW Serie 6 GT : Poiché la Serie 6 Gran Turismo vanta le qualità di comfort, sempre e comunque, che fanno parte della tradizione Bmw, ricorrere alla funzionalità Sport si è rivelato sempre un piacere nel corso della ...

BMW Serie 8 Coupé - Di nuovo su strada per i test : La nuova BMW Serie 8 Coupé è stata nuovamente fotografata durante gli ultimi collaudi su strada. La vettura è molto simile a quella già vista nelle scorse settimane e permette di osservare con buona approssimazione l'aspetto definitivo della sportiva, che debutterà tra il 2018 e il 2019.Particolari degni della M Sport. Basandosi sulle informazioni raccolte fino a oggi e consierando alcuni particolari, è probabile che l'esemplare delle ...

BMW Serie 6 GT : un po' station - un po' SUV : Lo sappiamo, la perfezione non è di questo mondo: ma non c'è dubbio che la Serie 6 GT è davvero vicinissima al gradino più alto. Powered by automoto.it

BMW presenta la nuova Serie 6 Gran Turismo : Roma, 18 dic. (askanews) Lusso, tecnologia, sportività e un nuovo concetto di design sono i plus che sfodera la nuova Serie 6 Gran Turismo di BMW, che riesce ad unire il comfort di viaggio di una ...

BMW Serie 6 Gran Turismo - cambia il nome e cresce il comfort : Offerta in Italia con quattro livelli di allestimento (Business, Sport, Luxury e M Sport), cambio automatico Steptronic a 8 rapporti di Serie, trazione posteriore o integrale, al lancio la Serie 6 ...

BMW Serie 6 Gran Turismo - la prova de Il Fatto.it – L’evoluzione della specie – FOTO : Dalla precedente Serie 5 Gran Turismo alla nuova Serie 6 GT, L’evoluzione del modello guadagna in eleganza ed accoglienza, nonché doti di agilità e piacere di guida unito a un comfort superiore. Un Grande balzo in avanti insomma, sia pur raggiungibile a patto di equipaggiare la vettura delle necessarie “estensioni” tecniche e tecnologiche, in Gran parte a richiesta come di consueto in casa BMW. Lo stile conserva l’impostazione ...

BMW - Test su strada per la nuova Serie 8 : La BMW Serie 8 Coupé è di nuovo protagonista delle nostre foto spia. La Gran Turismo sostituirà l'attuale Serie 6 e introdurrà nuovi stilemi, già in parte anticipati dalla omonima Concept. In questi nuovi scatti possiamo osservare la vettura in diversi allestimenti e con alcuni elementi ben visibili, in attesa del debutto fissato nel 2019.Liscia o M Sport. Nelle immagini possiamo osservare la Serie 8 in diverse ambientazioni e soprattutto in ...