Blitz del deputato del M5S Paolo Bernini al Circo | ' Avvisati i carabinieri forestali'

Immigrazione clandestina - Blitz della Polizia in Toscana e Roma : Numerosi arresti e 240 persone denunciate, è il bilancio della maxi operazione della questura di Pistoia contro l'Immigrazione clandestina. Poche ore fa gli agenti hanno eseguito 24 misure cautelari ...

Montella - tira una brutta aria : Blitz degli ultrà del Siviglia all'allenamento : Le quattro sconfitte (e un pareggio) nelle ultime 5 giornate di Liga hanno acceso gli animi a Siviglia. La squadra di Montella ha raggiunto i quarti in Coppa del Re e negli ottavi di Champions League ...

Napoli - Blitz della polizia municipale ai baretti di Chiaia : più di 500 verbali : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno elevato tre verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di locali nella zona dei baretti, tra via Bisignano e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - Blitz Inter per Rafinha - Milan su Dzeko : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (12 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Blitz del Montegiorgio al Picchio Village - Adami preleva lo scalpo del Ciabbino : Paci ARBITRO : Gianluca Renzi di Pesaro; Simone Tidei di Fermo e And rea Pizzuti di Macerata RETI : 23' st Adami su rigore NOTE : Ammoniti Filiaggi, Albanesi, Adami e Polini LA CRONACA Il mister dei ...

Fallimento del Como Calcio : Blitz all'alba - arresti e perquisizioni : Stamattina all'alba sono scattati arresti e perquisizioni per il Fallimento della società sportiva Calcio Como 1907. Nell'ambito di una complessa ed articolata indagine...

Blitz contro la cosca Farao-Marincola - 169 arresti in Italia e Germania. In manette il presidente della provincia di Crotone : C'è anche il presidente della provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla, tra i 169 arrestati nell'operazione "Stige" condotta all'alba dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Crotone, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, contro la cosca Farao-Marincola, in diverse regioni Italiane e in Germania.Complessivamente sono tre i sindaci arrestati. Oltre a Parrilla, infatti, sono coinvolti il ...

Blitz antiracket a Soccavo : in manette gli estorsori del clan : Alle prime luci dell'alba la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice distrettuale per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su ...

Blitz del governo provvisorio Le mani sui vertici delle Fs : La notizia esce sottotraccia nel tardo pomeriggio di ieri, annegata in un comunicato delle Ferrovie intitolato così: «Fs italiane: Anas entra nel gruppo». L'operazione è quella, annunciata da mesi, del conferimento di Anas (la società che gestisce le strade pubbliche) alle Fs. Ma poi, nell'ultima riga, ecco la notizia inattesa: «Contestualmente viene nominato, in continuità, il nuovo cda di Fs, con ...

Inter - Blitz a sorpresa della dirigenza per uscire dalla crisi Video : Altra sconfitta degli undici nerazzurri allenati da Luciano Spalletti, usciti dalla Coppa Italia [Video] per opera dei cugini rossoneri. L'Inter è in evidente crisi di gioco, non riuscendo più a portare a termine le azioni da gol. Ieri sera contro il Milan il gol è arrivato su autogol di Antonio Dannarumma, ma annullato dal VAR per il fuorigioco di Andrea Ranocchia. Il gol del Milan è arrivato nel primo tempo supplementare, quando Cutrone si ...

ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ Boom del Bistrot dopo il Blitz dei Nas : lo chef entusiasta delle novità di Masterchef : ANTONINO CANNAVACCIUOLO, Boom del Bistrot dopo il blitz dei Nas. Lo chef prepara il ritorno con “O Mare Mio”. Ultime notizie sul giudice di Masterchef, in attesa di sviluppi sul suo ricorso(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 22:55:00 GMT)

Ecco il video del Blitz delle Femen al presepe di San Pietro : blitz del movimento femminista Femen la mattina del 25 a San Pietro. Due donne ucraine sono state bloccate mentre una di loro a petto nudo tentava di portare via il bambinello dal presepe di Piazza San Pietro. Un'attivista si è lanciata sul presepe gridando "Dio è donna" e lo stesso slogan era dipinto sulla sua schiena nuda. Al termine delle verifiche la Polizia di Stato ha arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ...

Antonino Cannavacciuolo/ Boom del Bistrot dopo il Blitz dei Nas : lo chef prepara il ritorno con “O Mare Mio” : Antonino Cannavacciuolo, Boom del Bistrot dopo il blitz dei Nas. Lo chef prepara il ritorno con “O Mare Mio”. Ultime notizie sul giudice di Masterchef, in attesa di sviluppi sul suo ricorso(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:55:00 GMT)

ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ Blitz dei Nas al Bistrot di Torino - continua il silenzio dello chef : ANTONINO CANNAVACCIUOLO, Blitz dei Nas al ristorante. Aduc: “Va via? All'estero le regole non sono diverse”. Le ultime notizie sullo chef, giudice di Masterchef, multato dai carabinieri(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 22:17:00 GMT)