Bitcoin | KFC lancia il pollo acquistabile con moneta virtuale

Kfc lancia il pollo fritto acquistabile solo in Bitcoin : “Forse non abbiamo capito esattamente che cosa siano i bitcoin, o come funzioni, ma questo non si metterà sicuramente tra voi e un pollo buono da leccarsi le dita”. È con questo messaggio che la divisione canadese di Kfc ha annunciato via Twitter l’approdo del Colonnello Sanders nel mondo delle criptovalute, con il lancio del bitcoin Bucket: uno speciale secchiello della catena di fast food riservato ai possessori di bitcoin, appunto. Il bucket ...