Bitcoin a quota 10 000 dollari | -50% in un mese Chiude una piattaforma

Ripple : quotazioni in rialzo nel 2018 - ecco la principale differenza dal Bitcoin : Non è scorretto dire che il 2017 è stato l'anno del Bitcoin, in grado di attirare a se l'attenzione di tutto il mondo. L'enorme successo del fenomeno ha oscurato però altri concorrenti come per esempio Ripple, sottoposta comunque ad una serie precisa e dettagliata di controlli sulla sua crescita. In pochi infatti non avranno sentito parlare di criptovalute e sicuramente saranno ancora meno le persone informate nel 2018 sul fenomeno, conosciuto ...