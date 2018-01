Bimba di 3 anni sbranata da un Pit Bull | il padre aveva comprato il cane da cinque giorni

'Violentata da Bimba' - l'accusa al vicino di casa. Chiesti 4 anni e 8 mesi : Davanti al giudice Piergiorgio Ponticelli, il pm Chiara Pistolesi ha chiesto 4 anni e 8 mesi per l'uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una bimba di cui era vicino di casa. La ...

Bimba di due anni morta in ospedale a Tor Vergata : tre medici rinviati a giudizio : Il pubblico ministero Pantaleo Polifemo contesta a due chirurghi e un anestesista l’errato posizionamento del catetere prima di un trapianto di midollo. Già assolti cinque colleghi. La piccola arrivata da Caltanissetta per una grave forma di anemia falciforme

Bimba di 7 anni stuprata e uccisa - scoppia la protesta : "Le autorità non hanno fatto nulla" : Secondo giorno di proteste in Pakistan, nella città di Kasur, dopo lo stupro e l'assassinio di un bambina di 7 anni, il cui corpo è stato poi gettato in una discarica. La gente ha reagito così alla...

Cyberbullismo - la Bimba prodigio degli spot si toglie la vita a 14 anni : Non avete la metà della forza che aveva il mio prezioso angelo - ha scritto ancora - e che ha dimostrato anche nel mettere in atto il suo tragico piano per sfuggire alla cattiveria di questo mondo'. ...

Pakistan : Bimba di otto anni violentata e gettata nella spazzatura Video : Le ultimissime notizie di #cronaca nera ci svelano un tragico episodio avvenuto in #Pakistan. Negli ultimi anni, nelle regioni Pakistane, non smettono di palesarsi problemi di ordine pubblico, di sicurezza e di giustizia, legati in diverse circostanze a ingiustizie verso i minori. Oltre a matrimoni combinati e forzati, sono diversi i casi di violenze a danni di minori rimasti impuniti da parte delle autorita', spesso restie ad approfondire ...

Bimba morta di meningite a 3 anni Gli esami Iss non chiariscono le cause il batterio non è stato identificato : Sulla morte della piccola di tre anni residente a Capena che ha contratto la meningite rimarrà un alone di mistero. La bambina è deceduta il giorno di Natale nel reparto di Terapia intensiva del ...

Il dramma della Bimba di 8 anni che si è spenta nel corpo di una centenaria Video : Si sono chiusi per sempre i grandi occhioni di Lucy [Video], la piccola bimba di soli otto anni intrappolata in un corpo centenario da una rarissima #malattia. La bambina viveva in Irlanda con i suoi genitori Stephanie e David Parke di Ballyward i quali hanno visto morire la loro figlia giorno dopo giorno, invecchiando precocemente a causa della #sindrome di Hutchinson-Gilford comunemente denominata 'progenia' una malattia genetica molto rara, ...

Il dramma della Bimba di 8 anni che si è spenta nel corpo di una centenaria : Si sono chiusi per sempre i grandi occhioni di Lucy, la piccola bimba di soli otto anni intrappolata in un corpo centenario da una rarissima malattia. La bambina viveva in Irlanda con i suoi genitori Stephanie e David Parke di Ballyward i quali hanno visto morire la loro figlia giorno dopo giorno, invecchiando precocemente a causa della sindrome di Hutchinson-Gilford comunemente denominata 'progenia' una malattia genetica molto rara, che provoca ...

