Big Mac e niente sport | Donald è l' americano medio

L’America di Trump mi sembra un sedicenne scappato di casa che vuole mangiare solo Big Mac : Alzi la mano chi non ha mai odiato la minestrina di verdure della mamma, le lezioni di filosofia e i dibattiti al cineforum sognando contemporaneamente in alternativa cotoletta e patatine, un film d'amore o una partita a biliardo con gli amici.Trump rappresenta in qualche modo questo tipo di rivolta. Bush sr. scandalizzò gli Stati Uniti dicendo in tv:" i broccoli non mi sono mai piaciuti. Fu eletto anche (ma non solo) come alfiere ...

Andrea Stramaccioni - i tifosi dello Sparta Praga gli regalano un Biglietto aereo : 'Così te ne puoi tornare in Italia' : Andrea Stramaccioni , ex allenatore dell'Inter, vive un incubo sportivo allo Sparta Praga : i tifosi hanno perso la pazienza già da tempo e ora anche il rapporto con la dirigenza scricchiola. Già mesi ...

"Due Big Mac - due Filet-O-Fish e un milkshake al cioccolato". 5 cose da sapere su cosa significa lavorare con Trump : "Due Big Mac, due Filet-O-Fish e un milkshake al cioccolato". Numerosi commessi di McDonald's hanno ricevuto queste ordinazioni da Donald Trump durante la sua campagna elettorale: il presidente degli Stati Uniti d'America, 71 anni, ama mangiare "junk food" (cibo spazzatura) tra cui anche pizza, pollo fritto di Kentucky Fried Chicken e coca cola.I gusti alimentari di The Donald sono stati svelati in un libro da Corey Lewandowski, ex capo della ...

I primi concerti di Rock in Roma 2018 da Macklemore a Coez e The Hollywood Vampires : date e prezzi dei Biglietti in prevendita : Rock in Roma 2018 con Parkway Drive, Macklemore, Coez e The Hollywood Vampires: i nomi sono ormai ufficiali. Nel 2018, Rock in Roma arriverà alla sua decima edizione. La manifestazione musicale Romana annuncia oggi, mercoledì 29 novembre, i primi quattro artisti attesi nella prossima edizione. I primi quattro concerti in cartellone sono quelli di Parkway Drive (26 giugno), Macklemore (3 luglio), Coez (7 luglio) e The Hollywood Vampires (8 ...

Un duetto di Taylor Swift e Selena Gomez nell’album Reputation? L’indiscrezione arriva dalla Big Machine : Dopo le voci di presunte collaborazioni con Ed Sheeran e Future, sta prendendo piede anche l'ipotesi di un duetto di Taylor Swift e Selena Gomez nell'album Reputation. Il nuovo disco di inediti della Swift esce in tutto il mondo il 10 novembre e potrebbe contenere diverse collaborazioni, tra cui quella con l'amica di sempre Selena. Ovviamente sulla tracklist vige ancora il massimo riserbo e così sarà fino alla release dell'album: ...